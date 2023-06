Prima di Prigozhin, sono stati questi due tentativi di colpo di stato a scuotere davvero il Cremlino

Dal 19 al 21 agosto 1991 un gruppo di nostalgici comunisti tentò di impadronirsi del potere per impedire la firma del “Trattato di Unione” che concedeva ampia autonomia alle quindici repubbliche membri dell’Unione Sovietica. Il presidente sovietico Mikhail Gorbaciov, in vacanza, è trattenuto nella sua casa di campagna in Crimea. Durante questi tre giorni di tensione, decine di migliaia di persone hanno manifestato, principalmente a Mosca e San Pietroburgo. Nella capitale si radunano per difendere la “Casa Bianca”, il parlamento russo, simbolo della resistenza golpista. L’immagine del presidente della Federazione Russa, Boris Eltsin, che fa eco alla folla in piedi su una torre di carri armati, si è diffusa in tutto il mondo.

La notte tra il 20 e il 21 si è conclusa con l’uccisione di tre giovani manifestanti durante uno scontro con i soldati. Il 21, il colpo di stato è stato sconfitto grazie alla determinazione di Eltsin. Il 22 Gorbaciov è tornato a Mosca, ma il suo potere vacillava di fronte al popolarissimo presidente russo. Nei giorni successivi Gorbaciov si è dimesso dalla carica di Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS). Le attività del Partito Comunista furono bandite dalle autorità di molte repubbliche prima di Eltsin in Russia. In poche settimane, le repubbliche sovietiche, compresa l’Ucraina, dichiararono la loro indipendenza. Le tre repubbliche baltiche, di cui l’URSS ha riconosciuto l’indipendenza il 6 settembre, sono state ammesse alle Nazioni Unite il 17. I principali cospiratori sono stati presto arrestati – due di loro si sono suicidati – nel 1994 hanno beneficiato di un’amnistia parlamentare.

Rivolta del 1993

Dal 21 settembre al 4 ottobre 1993, la Russia ha vissuto una grave crisi politica e costituzionale. Il 21 settembre, il presidente russo Boris Eltsin ha sciolto il Soviet Supremo, il parlamento nato dall’era sovietica, accusandolo di ostruzione e usurpazione del potere. L’ex presidente del parlamento Ruslan Kasbulatov e l’ex vicepresidente russo Alexander Rutskoi, che da diversi mesi guidano la battaglia politica contro il capo dello Stato, sono rintanati con diverse centinaia di deputati in parlamento. L’edificio viene gradualmente circondato dalle forze governative.

Tutto è cambiato il 3 ottobre, dopo che per le strade di Mosca si sono svolte manifestazioni dell’opposizione. I sostenitori dei ribelli della “Casa Bianca” attaccano il municipio e il centro televisivo statale. La battaglia ha infuriato per tutta la notte tra forze governative e manifestanti. Boris Eltsin ha dichiarato lo stato di emergenza e la mattina del quarto giorno ha deciso di prendere d’assalto il parlamento. I carri armati stanno sparando contro l’edificio. I ribelli si arresero. I loro leader sono imprigionati. La violenza ha provocato ufficialmente 150 morti, diverse centinaia secondo varie altre fonti. A dicembre, quasi il 60% dell’elettorato ha adottato una nuova costituzione che ha rafforzato in modo significativo i poteri del capo dello stato, ma le elezioni legislative tenutesi contemporaneamente sono state un fiasco per i sostenitori di Eltsin. Il 23 febbraio 1994, la Duma (camera bassa del parlamento) ha votato a maggioranza conservatrice a favore dell’amnistia per i responsabili della rivolta del 1993.

