Questa destinazione inaspettata a due ore da noi è la più trendy dell’estate

Quando pensiamo alle mete in cui andiamo per approfittare delle nostre vacanze estive, pensiamo ai paesi e alle regioni situate nel sud Europa come Spagna, Andalusia, Italia e Puglia, senza dimenticare la Francia e l’imperdibile Provenza dove si trovano le più belle villaggio nel mondo si trova. Se sei più una persona oceanica, perché non intraprendere questo viaggio panoramico quest’estate che si snoda attraverso Landes, Bordeaux passando per La Rochelle? Ma quest’estate è un altro angolo della Francia che spicca. Tanto da essere considerata la meta più trendy della stagione.

Maggiorazione del 30% per ricerca affitto

Questa destinazione inaspettata è Pas de Calais. Uno studio condotto dai siti di prenotazione di vacanze Expedia e Abritel ha rivelato che il dipartimento è stato il dipartimento con il maggior aumento di prenotazioni per l’estate 2023 rispetto allo scorso anno, sottolineano i nostri colleghi dalla Francia 3. C’è stato un totale del 30% in più di ricerche di affitti in i mesi di luglio (luglio).) e agosto in un anno. Come si spiega questo entusiasmo per il Pas de Calais? Innanzitutto c’è il prezzo dell’affitto, come spiegato da Xavier Rousselou, portavoce di Abritel. “Gli alloggi in famiglia sulle coste della Manica consentono di trovare lì un alloggio spesso più economico e, per i residenti della metà settentrionale del Paese, più accessibile per risparmiare sui costi di trasporto”.

Un’altra caratteristica della sezione francese: le temperature miti. Di fronte al riscaldamento globale, l’estate si fa sempre più torrida. Il Belgio ha vissuto la sua prima ondata di caldo la scorsa settimana. Altri aspettano… Così i turisti cercano il massimo della freschezza durante le loro vacanze. Le province settentrionali della Francia sono quelle che hanno sofferto meno il caldo delle ultime estati. Mercurio mostra temperature intorno ai 25/30 gradi superiori ai 40 del sud della Francia.

Città del Nord dalle molteplici origini

Questo interesse per il Pas-de-Calais è sorprendente? Non reale. France 3 osserva che questa tendenza era già evidente la scorsa primavera: “Già a maggio, i professionisti del turismo della regione hanno potuto notare un aumento del numero di prenotazioni nell’Hauts-de-France. La fine della Pentecoste, poiché gli albergatori erano in La regione ha registrato un tasso di occupazione del 72%, in aumento di 5 punti rispetto al 2022. Va detto che Pas-de-Calais ospita città con attrazioni che possono attrarre vacanzieri soli, in famiglia o con gli amici. È il caso di Boulogne-sur-Mer, dove si trova Nausicaa, l’acquario più grande d’Europa. Puoi anche scoprire porti di pesca molto piccoli nella zona circostante. Citiamo anche la città di Calais, dove è possibile ammirare il suo magnifico faro e dedicarsi a molti sport acquatici. Se vuoi una vacanza di lusso, vai a Le Touquet-Paris-Plage.

Al di là del Pas-de-Calais, tutto il nord della Francia sembra godere di un nuovo interesse, così come Dunkerque. Situata nella provincia di Noord, la città è considerata la nuova “futura spiaggia” grazie al costo immobiliare più interessante. Il rapporto Capitale dedicato alla città rivela case a 10 minuti a piedi dal mare a meno di 2.000 euro al metro quadro. Quando sai che il prezzo medio di una proprietà in Francia è di circa € 3.249, come mostrato da Seloger.com, puoi capire perché Dunkerque sta diventando sempre più attraente. La città sta anche facendo tutto il possibile per migliorare la sua barriera. Attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione. Deve terminare nel giugno 2023, poco prima dell’inizio della stagione estiva. Inoltre, la città di Dunkerque ha deciso di rendere gratuito l’accesso ai trasporti pubblici. Un’opportunità per i turisti di fare dei grandi risparmi durante il loro soggiorno.

