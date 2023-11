“Mi ha detto: ‘Tu obbedisci’”: sola sul banco degli imputati, Monique Olivier, la “donna fantasma” di Michel Fournier, finge di essere la vittima

Un’infanzia senza amore

L’ex moglie di Gul Arden è sotto processo per complicità nel rapimento e nella detenzione di Estelle Mozan.

Manterrebbe il suo impegno e parlerebbe a lungo per tutto il pomeriggio. Più di quattro ore di interrogatorio. Stando in piedi, a volte si aggrappa alla finestra del palco dell’imputato con la mano destra. Parla della sua infanzia con un padre che la ignorava e una madre alcolizzata. “Non conoscevo genitori che portavano in braccio i propri figli“All’inizio della seduta, le sue risposte sono deboli, quasi meccaniche. Monique Olivier deve ascoltare attentamente per ascoltare tutte le domande. Didier Safar gli chiede a lungo dei suoi rapporti con i suoi diversi compagni. Il suo primo marito violento, con il quale ha avuto due figli.Il suo secondo marito è un americano, che ha sposato affinché potesse ottenere la cittadinanza francese.Poi c’è stato Michel Fournier nel 1987, con il quale sono entrato in contatto tramite un annuncio su una rivista cristiana.

Accordo penale

All’epoca era in attesa di processo con l’accusa di numerosi stupri e aggressioni sessuali nella regione parigina. Si scambiarono centinaia di lettere e firmarono quello che gli investigatori avrebbero poi definito un patto criminale. “Monique Olivier sapeva come sarebbe stato il suo futuro con Michel Fournier“, scrive uno degli agenti di polizia belgi incaricati di vagliare questa corrispondenza. “Quello che sta dicendo è completamente stupido.“Evita di pronunciare il nome di battesimo del serial killer. A volte lo chiama Fourniret”, dice l’imputato.Eri innamorata di lui? ? “, chiede il presidente del giudice.”Forse all’inizio, ma poi mi sono stancato. Ho pensato a tutti questi orrori, mi ha usato come strumento. “

“No, non sono pericoloso“

Marine Alali, l’avvocato del padre di Estelle Muzin, le fa notare che si fa costantemente del male. Questa volta Monique Olivier alza la voce “Non dirò più nulla, così la gente smetterà di dire che mi sto posizionando come una vittima.” Durante l’interrogatorio, l’ex moglie di Michel Fournier ha continuato a ripetere che lei si limitava ad obbedire e che temeva il suo ex marito. “Sapeva che avevo paura di lui e in fondo doveva essere felice“.

È morto nel 2021. Il serial killer non è qui per rispondere. Monique Olivier è per la prima volta sola nel box degli imputati. Per la prima volta ha parlato senza chinare la testa davanti al tribunale penale. Ha espresso il suo rammarico in diverse occasioni. Ma non risponde a tutte le domande. “Non lo so, non ho una rispostaPer quanto riguarda l’ossessione di questo serial killer per la verginità, lei conferma che per lui era una scusa prima di dire finalmente il contrario qualche minuto dopo.Ti sei unito a questa ricerca della vergine ? L’imputato annuì prima di aggiungere:Era un po’ scioccante, ma anche ridicolo essere ancora alla ricerca della verginità. “

Davanti al tribunale penale spesso sospira e si arrabbia quando l’avvocato delle parti civili la interroga e mette in dubbio la sua posizione di vittima. L’avvocato Sonia Cannon le chiede se è pericolosa. Monique Olivier quasi gridò: “Pericoloso per me? Questo non è accettabile NO ! No, non sono pericoloso…una risposta che fa venire i brividi in tutta l’aula.

soprannome “Donna fantasmaIn detenzione, sembra che Monique Olivier abbia deciso di uscire dall’ombra. Il suo processo dovrebbe durare due settimane.