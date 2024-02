“Record mondiale” di emissioni inquinanti eterne misurato a Salindres: Génération Futures accusa le autorità locali di inerzia

L’associazione ha notato segni di “preoccupante contaminazione” con PFAS intorno al sito industriale chimico Solvay a Salindres, Gard. I PFAS, composti perfluorurati, sono definiti inquinanti persistenti a causa della loro persistenza a lungo termine nell'ambiente. Générations Futures contatterà il pubblico ministero e presenterà due denunce penali.

L’impianto chimico Solvay di Salindres, nella regione del Gard, è la causa di un inquinamento subdolo e silenzioso che nuoce all’ambiente e alla salute della popolazione? Martedì 6 febbraio l'Associazione Generazioni Future rivela gli indicatori “Preoccupante” Contaminazione delle acque superficiali e potabili del sito con PFAS, sostanze chimiche per- e polifluoroalchiliche note al grande pubblico come “Inquinanti eterni“Per la sua capacità di sopravvivere in modo sostenibile nell'ambiente. È antiaderente e impermeabile e viene utilizzato nella fabbricazione di numerosi prodotti.

La location non è stata scelta a caso: lo stabilimento Solvay di Salindres “È uno dei cinque stabilimenti di produzione di PFAS in Francia“, ricorda l'Organizzazione per le generazioni future, che in precedenza aveva affermato: “Sono stati avviati procedimenti giudiziari riguardanti i siti di Villers-Saint-Paul, nell'Oise, e Tavaux (Giura)“, e annuncia nuove denunce in arrivo ad Algarde.

“Abbiamo misurato il record mondiale di rigetto del TFA” (acido trifluoroacetico), accusa François Vieret, portavoce di Générations Futures, in una conferenza stampa tenutasi martedì 6 febbraio, alla presenza del corrispondente locale dell'associazione.Firenze viene.

Situazione: “Concentrazioni eccezionalmente elevate” ad Avène, Gardon, Arias

Per valutare la presenza di PFAS, Générations Futures ha effettuato lo scorso autunno dei campioni nelle acque superficiali (7 campioni) a monte, a valle e in prossimità del sito di Avène, Arias e Roche, e nell'acqua del rubinetto (3 campioni a Bocuarán, Mossac e Salindres). “Abbiamo cercato 28 PFAS, inclusi TFA e acido trifleico., precisa François Veuilleret. I campioni sono stati analizzati nel laboratorio IANSCO accreditato dai Ministeri della Salute e dell'Ambiente.

Il PFAS prodotto dalla fabbrica è stato distinto dai PFAS presenti naturalmente nell'ambiente.

Cosa rivela l’analisi? “Il 99,99% delle sostanze trovate sono state prodotte da Solvay, in particolare TFA e acido trifleico. Sono presenti in concentrazioni fino a milligrammi per litro, cosa insolita per i PFAS.”Per i TFA, da 7,6 mg/l allo scarico dell'impianto a 3,9 mg/l a monte di Avène e a 0,016 mg/l a valle di Roach, sottolinea Pauline Servan, tossicologa di Générations Futures.

Per l'acido triflico: da 2,2 mg/L (a livello di scarico) a 1,4 mg/L (Aven), ma non esiste un'indicazione definitiva in Gardon.

“Si tratta di concentrazioni eccezionalmente elevate. Abbiamo cercato i livelli che misuriamo in altre parti del mondo: le quantità più elevate sono state registrate nella regione del Neckar in Germania nel 2015, con 0,14 mg/l“, sottolineano gli scienziati.

L'agenzia tedesca UBA che si è pronunciata sul numero”“eccezionalmente alto”re “Si raccomanda di applicare il principio di precauzione e limitare i rilasci di TFA”.“, ricorda Pauline Servan.

Per quanto riguarda l'acido triflico, “Molto meno impegnativo”Il dato massimo riportato in letteratura è 0,001 mg/L.

“Altri PFAS, non specifici di Solvay, sono stati individuati anche nella parte superiore del sito”, precisa Générations Futures, preoccupata per l'”effetto cocktail”: PFOS, PFOA, PFHxS… “Secondo le nostre analisi, la Qualità Ambientale Standard (EQS) di 4,4 µg/L raccomandato dall'Europa per questi PFAS in tutti i campioni prelevati“, riferendosi alle generazioni future.

I PFAS si trovano nell'acqua del rubinetto a Buckwaran e Mossack

Le analisi dell'acqua dei rubinetti di Bouquarin, Nozières e Mossack vanno ben oltre le consuete osservazioni. “Il 99,9% dei PFAS presenti nell'acqua potabile di questi comuni è prodotto da Solvay“, indica Générations futures. Per TFA: 18 mcg/L (microgrammi per litro) a Mossack, 19 mcg/L a Bouquaran. Tuttavia, non ci sono indicazioni a Salindres.

Dobbiamo preoccuparci? “Queste concentrazioni sono 38 e 36 volte superiori allo standard europeo applicabile a tutte le sostanze perfluorurate.“, avverte Generazioni Future, che precisa che “in Francia non abbiamo norme applicabili ai TFA nell’acqua potabile”.

Quindi non c’è risposta alla domanda “C’è un rischio per la salute nel bere quest’acqua contaminata?“

Ma sono state adottate misure anche altrove in Europa: “In Germania, il valore sanitario di 60 µg/L è stato mantenuto dopo l'inquinamento del fiume Neckar. A Buquwaran e Mossack, i dati erano inferiori a questo valore sanitario“, nota Pauline Servan. Anche l'Ufficio federale dell'ambiente (UBA) ha fissato un unico limite minimo: 10 µg/L. “Ed eccoci in cima”.

È anche superiore alla soglia di allarme utilizzata nei Paesi Bassi: 2,2 µg/L.

Rischi per la salute: “Vogliamo rassicurarvi”

C'è un rischio per la salute? “Vogliamo rassicurare la gente” Risponde Paolina Servan. Ma “non è improbabile, perché ci sono molti elementi sconosciuti e preoccupanti”.

“Abbiamo dei valori fissi, ma questo non basta”.per le generazioni future, che non si accontentavano delle progressive restrizioni sulle licenze per lo scarico di materiali inquinanti: “Il TFA viene prodotto in loco dal 1982. Abbiamo trovato un documento che indicava un rilascio di 80 kg/giorno nel 2011. Le prime ordinanze provinciali, nel 2017, fissavano il limite a 40 kg/giorno per TFA e 10 kg/giorno per TFA Senza monitorare lo stato delle acque del fiume.Nel 2023 è stato emanato un nuovo decreto che riduce il limite a 20 kg/giorno per i TFA e a 7 kg/giorno per l'acido triflico, questa volta con monitoraggio del fiume Aven e delle acque sotterranee. aumentare a 5 kg/giorno nel 2027…e non c’è bisogno di aspettare, per principio precauzionale.”.

Rinvio all'ANSES, procedimento legale…

“Limitare gli scarichi consentiti di TFA e acido trifleico in conformità con il principio di precauzione al fine di ridurre gli impatti a lungo termine sull’ambiente e sulla salute”, “Espansione del monitoraggio degli ambienti acquatici intorno a Salindres e in tutta la Francia”, “Più severi controlli sull'acqua potabile”… Le generazioni future richiedono una risposta immediata a questa situazione.

L'associazione è inoltre in attesa di “ulteriori indagini a Salindres e Rawson, dove sono stati segnalati un gran numero di casi di glioblastoma, un raro tumore al cervello, per valutare una possibile associazione con l'esposizione a PFAS”. Mezzogiorno libero Ho detto che è strano “Epidemia” Presentato nel 2020.

Coincidenza di calendario: martedì la sanità pubblica francese dovrà presentare un rapporto alle autorità locali.

Oltre all'A “Rinvio all'ANSES”Anche Générations Futures, l'Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria, sta pianificando un'azione legale, come ha spiegato nei dettagli l'avvocato dell'associazione, François Laforgue: “Siamo in procinto di presentare una denuncia penale al Procuratore della Procura Regionale per danni all'ambiente riguardo a due reati, il reato di danneggiamento dei pesci e il reato di inquinamento aggravato delle acque. Le autorità sono a conoscenza del problema sin dal ora.” Almeno nel 2011, quando la situazione era allarmante, quando la fabbrica rilasciava 80 kg di TFA al giorno. Non sono state adottate le misure necessarie. Cosa ha fatto in tutti questi anni l’Agenzia regionale della sanità per avere poteri in questo ambito? Ovviamente non molto. Il Pubblico Ministero deve considerare anche il ruolo del Dipartimento per la Ricostruzione…”

Avvocato “meraviglie” Finalmente “Per quanto riguarda il decreto di conservazione che fissa soglie molto elevate per il rifiuto. Il governatore non è lì per soddisfare le esigenze degli industriali, e a Salindres temiamo che il decreto di conservazione abbia aderito alle esigenze dell'azienda piuttosto che alla necessità di proteggere la biodiversità e salute umana.”