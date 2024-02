“C’è un problema di salute pubblica”: questa città francese vieta gli smartphone nelle strade dopo i risultati del referendum municipale

Una decisione senza precedenti che non cambierà radicalmente la vita quotidiana dei residenti.

“Mi aspettavo un divario più grande. È molto invadente. Le persone hanno la sensazione che stiamo interferendo nelle loro vite. Non voglio questo! Ma c'è un problema di salute pubblica. Dobbiamo aiutarli.”Ecco le parole del sindaco di Sinport Vincent Paul Petit. In questa città di Seine-et-Marne, i residenti sono stati chiamati alle urne per votare a favore o contro la carta comunale per il corretto utilizzo degli schermi.. Questo testo è stato scritto con uno scopo Proteggere i bambini nelle loro case Incoraggiando i genitori a vietare tutti gli schermi la mattina, a tavola, la sera prima di coricarsi e in camera da letto, se vogliamo credere alle informazioni dei giornali. parigino . Inoltre, la Carta prevede anche, e qui le cose diventano più sorprendenti, che è vietato l'uso dello smartphone davanti alle scuole, nelle aziende, mentre si cammina per strada e quando i residenti si trovano con più persone in uno spazio pubblico o collettivo ..

La Carta è stata votata sabato 3 febbraio con una maggioranza di 146 “sì” e 126 “no”.. Dei 2.000 abitanti di Sinport, 272 persone sono andate alle urne. È un risultato molto importante, perché è la prima volta che la società si attiva contro la sovraesposizione dei giovani agli schermi. Nell'articolo pubblicato dal quotidiano multimediale Ile de France. Molti giovani hanno espresso la loro insoddisfazione, così come altri anziani. Tuttavia, questa Carta è più simbolica che altro perché, come spesso accade in questo tipo di situazioni, non esiste alcuna punizione giuridicamente possibile in caso di mancato rispetto del testo.

Qual è il vantaggio di vietare gli smartphone?

Anche se questa Carta sembra sorprendente, tende comunque a mettere in luce i problemi reali che la società deve affrontare. Nel panorama moderno, infatti, gli smartphone sono diventati compagni onnipresenti, connettendoci al mondo in un istante. Man mano che diventiamo sempre più connessi, È importante essere consapevoli dei rischi associati all’uso eccessivo e non pianificato degli smartphone, come ha avuto modo di sottolineare Vincent Paul Petit. Non è un segreto, ma gli smartphone sono progettati per creare dipendenza. Notifiche, social media e giochi sfruttano meccanismi psicologici per mantenerci dipendenti. E quindi, Il loro uso compulsivo può portare ad una dipendenza simile alla tossicodipendenzaCiò influisce sulla nostra produttività, sulle relazioni personali e sul benessere mentale.

Ciò può portare a una forma di isolamento sociale, perché sebbene questi dispositivi ci connettano virtualmente agli altri, possono anche isolarci nel mondo reale. Dando priorità alle interazioni online, è possibile trascurare le relazioni faccia a faccia, le conversazioni reali e le esperienze autentiche. Qualunque cosa diciamo, questa separazione può effettivamente portare a sentimenti di solitudine, ansia sociale e persino depressione.

Oltre a ciò, ed è ciò che la Carta sottolinea in particolare, la costante distrazione fornita dagli smartphone può danneggiare la nostra capacità di concentrarci e svolgere compiti importanti.. Le notifiche costanti interrompono il nostro flusso di lavoro e ci spingono verso abitudini multitasking, riducendo la nostra efficienza e capacità di immergerci completamente in una singola attività. Anche se la creazione di questa carta è solo un segnale di sensibilizzazione pubblica, può senza dubbio dare idee ad altri comuni.