Buone notizie, i pancake fanno bene alla salute, lo dice il medico

Il medico ed editorialista Michelle Sims condivide regolarmente consigli sulla salute sulla sua pagina Instagram. Alla Candelora si parla di frittelle. Infatti, nonostante il mito, i pancake non fanno male alla salute. Ci spiega perché.

Conserva energia con i pancake

Tradizionalmente, Pancakes A base di farina, latte e uova. Secondo il medico la farina utilizzata nell'impasto fornisce… Carboidrati complessi.

Ciò significa che è uno zucchero lento che ci permetterà di mangiarlo di energia ogni giorno. Mangiare un pancake dal ripieno leggero a colazione ti permetterà di affrontare al meglio la giornata Con il piede giusto. Sia che tu scelga la farina di frumento o grano neroEntrambe le opzioni sono ideali perché entrambe forniscono carboidrati complessi.

I benefici del latte

Il latte, un ingrediente essenziale crêpe, Fornisce una risorsa preziosa Di calcio È necessario per la salute delle ossa e rafforza le ossa per prevenirli Osteoporosi.

Il calcio aiuta anche nel corretto funzionamento nervoso muscolare. Quindi, il latte nei pancake offre un modo delizioso per incorporarlo L'elemento cruciale Al nostro cibo.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Mangia bene le proteine

Ne abbiamo alcuni Proteine Nei pancake grazie al latte. uova Ciò che contengono fornisce anche proteine Alta qualità. Sono necessari anche per costruire e riparare i tessuti del corpo Muscoli.

Se la pastella per pancake contiene 2 o 3 uovaCiò porterebbe da 12 a 21 grammi circa proteina Per l'impasto della torta.

Per massimizzare i benefici nutrizionali dei tuoi pancake, puoi anche crearne uno tuo Pieno di vitamine Con decorazioni. Per evitare lo zucchero spazzatura e trasformato, scegli frutta fresca o composta fatta in casa.

Ora puoi divertirti Buoni pancake Questo ti aiuterà a mantenere In buona salute !

Leggi anche: