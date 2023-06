Dopo il terremoto nella Charente-Maritime, è stata aperta a La Ligny un’unità di assistenza psicologica

Nell’epicentro del terremoto di magnitudo 5,4 che ha colpito la Francia occidentale venerdì, il danno è stato enorme. Ci sono 200 persone da ricollocare e le conseguenze psicologiche del terremoto sono gravi. Una cella di ambulanza è stata aperta dai vigili del fuoco.

Tre giorni dopo il terremoto, di magnitudo 5,4 della scala Richter, avvenuto nell’ovest della Francia, avvertito dalla popolazioneDa Bordeaux a Rennes, i sentimenti rimangono forti a La Laigne (Charente-Maritime). Questa città è vicina all’epicentro. Lunedì è atteso sul posto il ministro per la Transizione ecologica, Christophe Picchu.

>> Terremoto in Charente-Maritime: “È un’area che si muove poco, ma ha un’attività costante”, spiega il sismologo Jan Klinger

L’intero villaggio è danneggiato, tutte le facciate delle case presentano delle crepe. 80 persone sono ora inabitabili e ci sono 200 persone che saranno trasferite. Oltre ai danni fisici, ci sono anche quelli psicologici ed è stata aperta anche una cella di ambulanza.

Paura del ritorno del terremoto

Molti residenti osservano costantemente la scena. “Grande boom come un incidente aereo”qualcuno dice. ad un altro: “La TV e l’acquario sono fuori servizio …”. “Se ci viene detto che dobbiamo radere la casa, tutto cade in acqua. E anche ripararlo non è possibile, avremo sempre paura. Ci chiederemo sempre se è stato fatto bene, non c’è pericolo”.chiede l’uomo.

Questa sensazione di paura, queste paure profonde sono state notate anche dai vigili del fuoco. Questo li ha spinti ad aprire una cellula di aiuto psicologico. Secondo il capitano Loic Morin, di Sdis 17, è necessario parlare di questo trauma: “Un grosso camion che passa non lontano da dove ti trovi può ravvivare il terremoto e tutto può riemergere. Serve un’evacuazione”.

I bambini sono più sensibili

Il trauma è più presente nei bambini. Damien è il padre di due bambine, di 5 e 8 anni, che hanno difficoltà a dimenticarlo : “Grandi attacchi di pianto. Si chiedevano cosa stesse succedendo. Ci è voluta un’ora buona per rassicurarli. Durante la notte si sono ribellati. L’hanno sentito così forte che li ha svegliati.”

Oltre a questa cellula di sostegno, questo padre vorrebbe anche un po’ di tempo per parlare con i giovani. Anche un modo per loro di ritrovarsi visto che la loro scuola è ormai chiusa.