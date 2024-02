Spettacolari “body farm” al servizio della scienza forense

A volte la teoria non è più sufficiente e per far avanzare la scienza la strada migliore è la sperimentazione. Questa osservazione vale per molti campi, compresa la medicina legale. Per questo, dal 1980, nove” Fattorie corporee » Sono fioriti in tutto il mondo: sette negli Stati Uniti, uno in Australia e uno nei Paesi Bassi.

IL ” Fattorie corporee » – Letteralmente “body farms” in inglese – i residenti molto speciali sono i benvenuti. non qui MuccheMucche O maiali, o addirittura cadaveri umani, studiati da contadini in camice bianco appassionati del progresso della medicina… e della scienza forense. Perché senza di loro le indagini sarebbero impossibili e gli assassini sarebbero tanti!

Fai parlare i morti osservando il loro ambiente

In questi bizzarri centri a cielo aperto, i corpi donati alla scienza si decompongono in vari modi EcosistemiEcosistemi Ricreato appositamente per loro: in una casa costruita per l'occasione, nel sottobosco, in un ambiente acquatico, in un tronco d'albero autoautoO anche sotto un consiglio di amministrazione CementoCementoeccetera.

Tutti questi ambienti sono unici in quanto sono spesso favoriti dai criminali per depositarvi segretamente i corpi. Pertanto, queste fattorie non sono gabinetti di curiosità per scienziati amanti delle malattie, ma al contrario sono molto utili.

Fattori come temperatura, umidità ed esposizione SullySullyTipo di terreno e suo effetto sul processo di decomposizione. Anche noi stiamo controllando insettiinsetti SpazziniSpazzini : Lui vola, ColeotteriColeotteriI vermi e altri organismi amano la carne.

Il risultato: una datazione più accurata della morte… e una migliore conservazione dei corpi

Alcuni allevamenti non badano a spese e incorporano tecnologie avanzate di imaging e monitoraggio per monitorare il processo di decomposizione in tempo reale. Ciò potrebbe includere l’uso di telecamere a infrarossi o droni per ottenere dati più accurati.

Tutti questi dati raccolti in ” Fattorie corporee » Contribuire allo sviluppo di nuove tecniche forensi che consentano di migliorare i metodi per determinare la data di morte e di sviluppare strumenti più accurati per l'analisi della scena del crimine. Permettono inoltre di migliorare le tecniche di conservazione dei cadaveri, che possono essere molto utili durante le indagini penali che richiedono numerosi esami medici delle vittime coinvolte.

Forse non lo sapevi, ma in certi ambienti il ​​corpo può essere così In movimentoIn movimento ! Ciò è dovuto agli insetti che, quando sono molto numerosi, possono spostare parti dei resti, ma anche alla presenza di pioggia o foglie morte.

Per tutti questi motivi, queste aziende agricole sono diventate luoghi di studio essenziali per medici, ricercatori, entomologi, tecnici forensi e studenti di medicina legale. I luoghi sono soggetti a regole molto rigide affinché i corpi che appartengono tutti ai volontari che hanno conoscenza di questi centri siano studiati secondo le loro istruzioni sicurezzasicurezza. Avviso agli amatori.