Le farfalle possono impollinare i fiori usando l’elettricità: novità

Le farfalle non solo bramano il nettare dei fiori, ma possono aiutare a impollinarli grazie alla carica di elettricità statica che immagazzinano durante il volo, ha dimostrato uno studio pubblicato mercoledì.

I lepidotteri, cioè le farfalle diurne e notturne, fanno parte degli insetti impollinatori, trasferendo il polline da una pianta da fiore all’altra per la loro riproduzione.

Un ruolo questo che è stato sminuito da alcuni studi che ne hanno fatto soprattutto un “parassita”, assetato di nettare più di ogni altra cosa, come sottolinea il biologo Sam England, dell’Istituto tedesco Leibniz per l’evoluzione e la biodiversità.

Lo studio, scritto sulla rivista Interface della British Royal Society, è il primo a misurare la loro capacità di impollinare utilizzando l’elettricità utilizzata da un animale mentre vola.

È noto da tempo che i principali impollinatori, come il calabrone o l’ape, raccolgono e rilasciano il polline attraverso il contatto con gli organi riproduttivi dei fiori.

Solo a partire dagli anni ’80 i biologi hanno ipotizzato che anche le forze elettrostatiche potessero svolgere un ruolo in questo processo, essenziale per la riproduzione sessuale delle piante da fiore.

“È qualcosa che non è stato esplorato in dettaglio da un punto di vista ecologico”, ha detto Sam England all’AFP.

L’idea è che durante il volo si accumula una carica elettrica positiva nel corpo dell’insetto, derivante dall’attrito delle ali con l’aria. Tuttavia “una buona parte del polline dei fiori è carico negativamente”, continua il biologo.

Le cariche opposte si attraggono e questi granuli di polline sono naturalmente diretti verso l’addome dell’insetto impollinatore. Quindi assumerà una carica positiva mentre viene trasferito su un altro fiore. È naturale essere attratti dal campo elettrico negativo di questo fiore.

– Vaccinazione “senza contatto” –

“Abbiamo dimostrato che le api accumulano grandi cariche elettriche in questo modo”, ha detto, ma “nessuno lo ha misurato per le farfalle”.

Nel suo studio, tratto dalla sua tesi di dottorato presso l’Università britannica di Bristol, Sam England ha misurato la carica elettrica netta di undici specie di farfalle, originarie di cinque continenti. In particolare, all’uscita del tunnel in cui ciascuna farfalla ha volato per almeno 30 secondi, è stato posizionato un picometro, un dispositivo per la misurazione di piccole cariche elettriche.

Il risultato: “La maggior parte dei lepidotteri ha accumulato una carica elettrica positiva”, secondo il ricercatore, che ha poi utilizzato un software di simulazione numerica per modellare il campo elettrico presente tra l’insetto e il fiore, nonché il suo effetto sul polline.

Lo studio ha concluso che, in media, la carica elettrica di un insetto fornisce una forza elettrostatica sufficiente per sollevare circa un centinaio di granelli di polline alti 6 millimetri in meno di un secondo, fino all’addome della farfalla.

Tutto ciò porta all’impollinazione “senza contatto” tra il fiore e l’insetto.

Lo studio ha rilevato che la capacità di carico delle farfalle varia in modo significativo tra le specie. Il ricercatore ipotizza che ciò sia legato alla pressione evolutiva. “Si tratta solo di speculazioni a questo punto, ma ci sono associazioni con vari fattori ambientali”, secondo Sam England.

“Alcuni animali potrebbero trarre vantaggio dall’essere buoni impollinatori”, con un’elevata carica elettrica, “perché significa che avranno più piante di cui nutrirsi”.

Al contrario, altri potrebbero trarre vantaggio dal trasportare una carica elettrica più debole. Perché l’accumulo di polline può rallentarli, rendendoli più vulnerabili agli attacchi dei predatori.

“Abbiamo anche recentemente scoperto che gli animali possono riconoscere altri animali grazie alla carica elettrica che portano”, come nel caso delle larve che avvertono della vicinanza di una vespa.

L’obiettivo, immagina il ricercatore, sarà quello di rendere alcuni insetti “invisibili o mimetizzati elettricamente”.