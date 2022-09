Recensione Biomutante PS5 – stessa cosa

IlL’ultimo anno biomutante È stata la prima uscita ufficiale dello studio svedese Experiment 101 e sebbene sia stata guidata da notevoli talenti che in precedenza hanno lavorato in Solo un motivo In una serie, il gioco è caduto piatto in un certo numero di aree. I suoi pochi successi con una grafica meravigliosa, personaggi fantastici e un’estetica affascinante che mescola stravaganza esilarante e biotecnologia oscura sono in qualche modo annullati da combattimenti mediocri, missioni noiose e una storia che è chiaramente poco più di quanto puoi comodamente masticare. Nel complesso, il gioco è stato accolto con una clamorosa “abilità” dalla maggior parte delle persone, mentre molti altri potrebbero cadere su entrambi i lati di quella sensazione noiosa a seconda di quanto siano fortunati o sfortunati con le prestazioni inaspettate.

Peggio ancora, segui la storia biomutante È una bella esperienza. Niente si distingue davvero come particolarmente brutto e non c’è un momento che ti lasci davvero a bocca aperta. È tutto a memoria e non cambia molto alla portata delle decisioni che prendi man mano che procedi, il che, con la grandezza e la ricchezza di possibilità nell’ambientazione, è una realtà piuttosto deludente. Oltre a scegliere un’ideologia generale e quale tribù preferisci inizialmente, la maggior parte delle decisioni biomutante Porterà quasi alle stesse cose. Molte battaglie con altre creature post-apocalittiche e missioni organizzate di frequente si uniscono molto rapidamente e di solito lasciano a te la possibilità di offrire la tua varietà.

I combattimenti a episodi con i boss sono probabilmente il momento clou del lato combattivo del gioco, poiché questi giganti “divoratori di mondi” sono divertenti da fare con alcune sorprese. L’aspetto del gioco di ruolo e della personalizzazione delle cose è come tutto il resto in quanto ti ricordano costantemente le loro possibilità con l’enorme numero di armi e altri oggetti che possono spingere il tuo personaggio in direzioni diverse, ma raramente ne trai vantaggio. Praticamente lo stesso per la maggior parte della partita, specialmente nel primo terzo o giù di lì.

Biogenetica e poteri psichici mescolano bene le cose con una varietà lodevole da parte tua, ma i modelli di attacco dei nemici non sono mai all’altezza di te in questo senso e alcuni effetti visivi di combattimento possono oscurare troppo il nemico, rendendolo impossibile. Per anticipare la loro prossima mossa. Peggio ancora, la fotocamera è ancora troppo bloccata nei cespugli circostanti, interferendo con un’esperienza di combattimento già scarsa. Con così tanti altri fantastici giochi in uscita l’anno scorso, biomutanteIl momento sotto i riflettori è stato di breve durata, e forse giustamente. Ha portato in tavola molte grandi idee in termini di design e i successivi aggiornamenti nell’ultimo anno hanno migliorato significativamente alcune aree, ma alla fine biomutante Ha finito per fornire alcune rabbiose scintille di fuoco che sarebbero state.

Ora, con la versione PS5 originale nelle nostre mani, sembra molto promettente biomutante È un po’ più vicino alla realtà. È facile apprezzare la profondità e la ricchezza del mondo di gioco, poiché sfogliarlo a un frame rate costante è senza dubbio affascinante per la maggior parte del tempo. La varietà di campi e personaggi che incontri fa sentire il mondo come se ci fosse quasi qualcosa di nuovo da provare, nonostante il fatto che la maggior parte di queste cose sarà sorprendentemente simile tra loro. disegni biomutante Questo in realtà non era un problema, ma ora che quei dispositivi ben fatti e le ottime tecniche di illuminazione sono soddisfatte sia dalle solide prestazioni che dall’ottimizzazione, il gioco può trasmettere la sua bizzarra miscela di dolcezza e stranezza futuristica, ancora più avvincente.

Si può quasi sentire la più sostanziosa console PS5 farsi strada attraverso i limiti della versione di ultima generazione, arrivando addirittura ad avere tre modalità di visualizzazione; Una modalità di qualità che ti colpisce a 4K con un frame rate impostato a 30, una performance che ti offre una grafica di 2k a 60 costanti e una modalità di sblocco di qualità più avvincente che cerca – e generalmente ci riesce – di ottenere il meglio da entrambi i mondi a 4k e frame rate illimitato sembrano essere almeno 50 o 60 per la maggior parte del tempo. Con la mia PS5 forzata VRR abilitata, è molto più stabile e mi sembra di poter superare le 60 volte a volte. La conclusione è che raramente scende a qualcosa di abbastanza basso da essere notato, il che è piuttosto interessante per un gioco uscito l’anno scorso e sembra buono come biomutante Fai. Fondamentalmente non risolve i combattimenti a volte sporchi e spesso mediocri, ma ammorbidisce i picchi e le valli e ti consente di vedere più chiaramente cosa stai cercando di fare.

La PS5 in particolare è stata chiaramente oggetto di attenzione, poiché ho notato spesso un’intelligente implementazione del DualSense attraverso suoni e vibrazioni che si riflettono su piccole cose come il sottile tintinnio meccanico di un vecchio proiettore cinematografico, oltre ad una certa resistenza al grilletto che rende il combattimento un ronzio . un po’ più divertente. Grazie ai miglioramenti delle prestazioni, anche il blocco automatico durante il combattimento sembra più utile ora, ma non così tanto da non preferire ancora l’utilizzo del blocco rigido con R3 per la maggior parte del tempo. Inoltre, è disponibile un aggiornamento gratuito per PS5 in modo semplice e pulito per trasferire i tuoi salvataggi PS4 direttamente dal menu principale. In questo modo, chi l’ha acquistato in anticipo e probabilmente l’ha messo da parte per le sue condizioni deludenti, non ha motivo di non dargli una seconda possibilità ora. Cioè, a meno che il tuo problema principale con il gioco non siano le sue missioni di combattimento ridondanti. Naturalmente questi problemi persistono perché sono sempre gli stessi biomutante Chi ha preso alcuni pezzi per questo l’anno scorso.

Originariamente rilasciato in condizioni discutibili, questa versione di biomutante Sembra abbastanza serio da compensare il più possibile. Oltre a rinnovare le sue meccaniche di base e il gameplay generale, questo è tutto ciò che si sarebbe potuto fare per dare vita al gioco biomutantela sua credibilità e reputazione a lungo termine. È un gioco ragionevolmente buono che darà un sacco di ladri e personalizzatori hardcore. E il Il gioco fa clic con loro, ma nel complesso è ancora uno di quei giochi che insiste per essere immortale in superficie nonostante non abbia mai vinto. Allo stato attuale, è stato un gioco da buono a buono con prestazioni scadenti, il che è una cattiva combinazione poiché le poche cose che risaltano saranno ostacolate, facendo sì che l’intero gioco tradisca le sue poche vittorie. Ma ora è un buon gioco che può ottenere ciò che sta cercando di essere e rimettersi in piedi, nel bene e nel male, e avere un aspetto molto migliore. biomutante Perché contiene indubbiamente dei punti positivi che vale la pena mostrare.

Questo gioco è stato testato su PlayStation 5.