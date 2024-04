Le previsioni dei cieli nuvolosi oscurano l'eclissi solare in Nord America – 6 aprile 2024 alle 1:11

Una previsione di cieli nuvolosi per lunedì potrebbe deludere milioni di nordamericani che sperano di intravedere la prima eclissi solare totale del continente dal 2017, forse rendendo inutile questo affascinante fenomeno celeste.

Alcune aree che tipicamente godono di cieli miti ad aprile nel “sentiero della totalità” – lo stretto corridoio dove si può vedere la luna che blocca completamente la faccia del sole – sembrano avere previsioni meteo più scure per lunedì.

Gran parte del Texas, considerata un'area privilegiata per l'osservazione dell'eclissi da molti viaggiatori che si recano lì per l'occasione, dovrebbe, secondo i modelli di previsione di venerdì, vedere dal 60 all'80% di copertura nuvolosa il giorno dell'eclissi.

In confronto, parti del New England settentrionale sembravano molto più promettenti. Secondo il National Weather Service, la possibilità di cieli sereni è migliorata anche nella valle centrale del Mississippi e nella valle occidentale dell’Ohio, inclusa Indianapolis.

“Sono molto deluso”, ha detto venerdì Gary Fine, 81 anni, un fotografo in pensione di Los Angeles, che ha prenotato il biglietto aereo e l'hotel per Dallas diversi mesi fa mentre pianificava il suo viaggio.

Il signor Fine considerò brevemente la scelta della rotta del New England quando le previsioni indicavano tempo nuvoloso in Texas, ma decise che era troppo costoso e troppo difficile. “Seguiremo il nostro piano originale e speriamo per il meglio”, ha detto Fine.

Secondo Josh Weiss, meteorologo del Weather Prediction Center, una filiale del Weather Service, questo cambiamento è dovuto a un sistema di tempeste che si sposta attraverso il Midwest superiore degli Stati Uniti e a un fronte freddo associato.

I modelli climatici stagionali “indicano che il New England e la valle dell'Ohio saranno più nuvolosi in aprile, e che la parte meridionale del percorso dell'eclissi sarà più chiara. Si scopre che con questo sistema meteorologico, è quasi esattamente l'opposto”, afferma il Sig. Weiss. Egli ha detto.

Quando il cielo è limpido, gli osservatori nel percorso diretto dell'eclissi vedranno uno spettacolo raro: la Luna apparirà come un corpo celeste oscuro che scivola davanti al Sole, oscurando brevemente tutto tranne un luminoso alone di luce, o corona, intorno. Esso. Il bordo esterno del sole.

L'intero periodo del cielo, che durerà fino a 4 minuti e mezzo, sarà preceduto da una serie di altri strani effetti dell'eclissi.

Alcune stelle brilleranno intorno a mezzogiorno mentre il crepuscolo cala bruscamente, abbassando le temperature e provocando la comparsa di deboli ondate di “striature d'ombra” sul paesaggio. Gli uccelli e altri animali selvatici, reagendo all'oscurità improvvisa, possono diventare silenziosi e immobili.

Fine, che ha affermato di aver assistito a due eclissi solari totali nella sua vita, ha descritto l'esperienza come “sorprendente” e “sorprendente”.

Si prevede che gli osservatori dell’eclissi si riverseranno in città e paesi lungo un’area ristretta larga in media 115 miglia (185 chilometri), passando per il Messico, il Texas e altri 14 stati degli Stati Uniti, poi il Quebec e altre quattro province canadesi.

Secondo la NASA, circa 31,6 milioni di persone vivono nella zona di totalità, rispetto ai circa 12 milioni durante l’ultima eclissi solare totale che ha attraversato gli Stati Uniti contigui nell’agosto 2017.

Ma le previsioni meteorologiche tutt’altro che ideali hanno suscitato preoccupazione tra le persone che avevano programmato di viaggiare, con alcuni che hanno prenotato biglietti aerei e hotel costosi per ottenere quella che speravano fosse la migliore vista possibile.

Venerdì, secondo il Weather Prediction Center, le nuvole probabilmente interferiranno con la visibilità negli Stati Uniti, dal Texas all’Arkansas, e forse in Ohio, Pennsylvania nordoccidentale e New York occidentale. Si prevede che i cieli saranno nuvolosi anche nella maggior parte del Messico.

Le migliori possibilità di cieli sereni negli Stati Uniti si trovano nel Vermont settentrionale, nel New Hampshire e nel Maine, così come in parti del Canada e dal Missouri meridionale all'Indiana centrale.

Weiss ha anche affermato che le prospettive probabilmente cambieranno entro lunedì, anche se le prospettive attuali, che pendono fortemente in una direzione o nell'altra, probabilmente diventeranno più restrittive per allora.

“Lo controllo tre volte al giorno”, ha detto il signor Fine delle previsioni del tempo a Dallas mentre si preparava per il suo viaggio.