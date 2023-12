Ecco cosa sappiamo già di Twake Workplace

Il posto di lavoro digitale open source Twake Workplace è in fase di preparazione. Il suo editore, Linagora, ha appena rivelato le sue principali linee strategiche. L’uscita è prevista per il 2024. Ecco le prime voci.

RRiunisce tutte le funzioni di collaborazione aziendale necessarie attorno alla sua soluzione Twake Fonte apertaLa nuova offerta Twake Workplace, annunciata all’Open Source Experience, riunirà diversi programmi sovrapposti: Twake Mail per la posta elettronica, Twake Chat per la discussione, Twake Drive per i file, Twake Calendar per gli appuntamenti e Twake Visio per le videoconferenze.

Lo spettacolo che sta arrivando Compete direttamente con Google Workplace, ma anche con Microsoft 365 Infomaniak kSuite, si presenta come uno spazio di lavoro digitale realmente open source ed è in grado di garantire una piattaforma sicura, in linea con gli standard del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa.

Twake Workplace è l’indirizzo Sia i grandi conti che le piccole e medie imprese Alla ricerca dell’indipendenza tecnologica, spiega Diana Potokina, Vice Presidente dei Programmi di Linagora: “ Vogliamo fornire la migliore esperienza utente in un ambito reale Un’alternativa alle soluzioni GAFAM. Twake Workplace si affida ai principali standard e protocolli Internet gratuiti per garantire la massima interoperabilità possibile. Il nostro obiettivo è fornire una soluzione sovrana ai nostri utenti, ma senza compromettere gli usi. Per questo motivo possiamo contare su un team di esperti come il nostro CTO, Xavier Guimard, il creatore di LemonLDAP, o Benoit Tellier, il nostro productowner Twake Mail e James Community Lead. »

Due sono gli esempi concreti di questo impegno:

Twake Mail si basa sul server di posta JAMES, Sviluppato all’interno della Apache Foundation (l’organizzazione più esigente in termini di standard comunitari e gestione open source), che implementa il protocollo JMAP, rivoluzionando gli usi e le funzionalità della posta elettronica aziendale.

Sviluppato all’interno della Apache Foundation (l’organizzazione più esigente in termini di standard comunitari e gestione open source), che implementa il protocollo JMAP, rivoluzionando gli usi e le funzionalità della posta elettronica aziendale. Twake Chat si basa sul protocollo Matrix Le uniche in grado di fornire un’esperienza unificata senza alcuna interruzione, come le piattaforme di messaggistica istantanea GAFAM, sono soggette alle leggi statunitensi extraterritoriali.

