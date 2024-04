“Qui tutto comincia” dal 16 aprile 2024: Clotilde e Rose dichiarano guerra a Teyssier Alimentaires (riassunto anteprima episodio 905 + video)

“Qui tutto comincia” viene presentato in anticipo con il riepilogo dettagliato e completo dell’episodio 905 per martedì 16 aprile 2024. –

In questa nuova puntata di ITC in onda ogni martedì alle 18:30 su TF1, Clotilde e Rose si oppongono all'ambizioso progetto di Teyssier, mentre Gaëtan aiuta Solal a trovare il piacere di cucinare.

Riepilogo precedente diQuesto è dove tutto comincia Da lunedì 15 aprile 2024 dalle Notizie vere Disponibile anche online.

Anche gli spoiler ITC sono disponibili fino al 26 aprile 2024. Lettura piacevole.

Riepilogo in anteprima di “Qui tutto comincia” dell'episodio del 16 aprile 2024

Gaetan dà consigli a Solal

Gaetan Solal gli chiede come affronta il suo disturbo alimentare. Quest'ultimo risponde che non riesce ancora a mangiare zuccheri e grassi, e che questo gli sta rovinando la vita. Inoltre, colpisce la sua passione per la cucina: “Non mi diverto più”. Successivamente lo studente racconta a Gaëtan che gli altri insegnanti lo hanno criticato per aver cucinato con troppa negligenza. Gaetan è preoccupato per il suo amico. Gli consiglia di cucinare qualcosa che gli piace mangiare. Solal pensa subito a Tangerine.

Durante la lezione con Zachary, Solal segue il consiglio di Gaétan e cucina un piatto a base di mandarino. Lo chef assaggia la ricetta e la approva, anche se risulta ancora un po' insipida. Alla fine della lezione, Leroy e Zachary si rendono conto che Solal ha cucinato due piatti utilizzando i mandarini. Entrambi i leader lo trovano strano. Dopo pochi minuti, Hortense chiede a Gaetan cosa intende fare con Solal. Quest'ultimo non ha altra scelta che dirgli la verità: Solal soffre di un disturbo alimentare. Hortense, che era anche lì, ringrazia Gaetan per essersi preso cura degli altri.

E' solo un arrivederci

Di buon mattino, Joachim informa Clotilde che il rapporto tra Elias e Jérémie è complicato e che per questo il giorno prima aveva trattenuto il ragazzo. All'improvviso, Jeremy entra nella stanza per chiedere a sua madre dove tiene un libro sulle api. Mentre Clotilde esce per dare una lezione, Joachim coglie l'occasione per offrire a Jérémy di guardare Elias oggi. Jeremy accetta senza esitazione e confida a Joachim che Elias è un grande fan delle api.

Più tardi quel giorno, Joachim porta Elias a vedere un apicoltore. L'adolescente sembra molto interessato alle spiegazioni del professionista. Alla fine del capitolo, Elias ringrazia Gioacchino e gli dice che è “meraviglioso”. Joachim coglie l'occasione per chiedergli se ama Jérémy, ma Elias risponde che è stanco di averlo sempre presente, perché da allora ha fatto meno cose con sua madre. Inoltre, a scuola, tutti i suoi compagni di classe prendono in giro sua madre perché esce con un uomo più giovane. Joachim risponde che anche Jérémie ha vissuto la stessa cosa quando lui e Clotilde si sono incontrati. Elias accetta di dare una possibilità a suo suocero.

Alla fine della giornata, Elias racconta a Jérémie della giornata appena trascorsa con Joachim. Jeremy gli dice che può consegnargli il miele dell'apicoltore, cosa che fa piacere al ragazzo. è ora di partire. Clotilde abbraccia Jérémie e gli dice che le mancherà. Da parte sua, Joachim è un po' triste per la partenza di Elias.

Il progetto Teyssier è stato annullato

Il giorno dopo il grande annuncio, Anaïs fa assaggiare a Tessier il piatto che aveva preparato per Bleu Pré, il futuro ristorante dell'hotel. Lui risponde che è un po' pericoloso e che lei è libera di scegliere il menù che preferisce, secondo i suoi gusti e desideri. Anaïs è molto felice. Ma non è tutto, dice Tessier alla giovane:

“Sei un bravo cuoco. Mi fido di te e non dimenticherò mai quello che hai fatto per me quando ho perso il gusto.”. Poi Tessier gli disse che Clotilde e Rose non erano ancora a conoscenza del suo progetto.

Nella residenza condivisa, Salomé, Carla e Gaétan sono preoccupati per Anaïs. Temono che non sia di buon umore dopo che il presidente Meyer ha deciso di smettere di reclutarla. Un po' di attenzione da parte di Anais. Ma vedendo Agnese arrivare con il sorriso sulle labbra, Carla e Gaétan non possono fare a meno di pensare che la giovane abbia trovato un'amica. Quindi chiedono a David se ha una relazione intima con Anaïs. Quest'ultimo è sorpreso da questa domanda e risponde che con il giovane chef non sta succedendo proprio nulla. Pochi minuti dopo, David informò Agnes che circolavano voci su una possibile relazione. Anaïs è divertita e risponde che se sorride è semplicemente perché è di buon umore. Alla fine, decide di rivelare tutta la verità a Salome e David.

A Teyssiers, Constance consiglia al marito di contattare Charlene per informarla del progetto “Bleu Pré”. Quest'ultimo risponde che attraverso questo albergo e ristorante punta a eccellere e che sua figlia non è all'altezza di gestire un simile progetto. Aggiunge che vuole competere con Auguste Armand e dimostrare a tutti che lo studente ha superato il maestro. Costanza dice: “Non è poi così male che tu abbia lasciato Charlene fuori da tutto questo, perché non so dove ti porterà la tua paranoia.”

Nel frattempo Claire informa Olivia di aver appena ricevuto una telefonata da un suo collega che le dice che Tessier vuole acquistare un'enorme proprietà da trasformare in un albergo ristorante. Vuole informare Rose e Clotilde, perché potrebbe nuocere a Tessier: “Questa è l'ultima possibilità che ho per provare a far uscire Louis.” Più tardi, nel corso della giornata, Tessier mostra ad Agnès l'orto della tenuta. La giovane non poteva credere ai suoi occhi. All'improvviso arrivano Rose e Clotilde, più arrabbiate che mai. Clotilde ha detto al direttore dell'Istituto Auguste Armand:

“Stai oltrepassando il limite. Puoi dire addio al tuo progetto.” Riuscirà Tayseer a convincere le due sorelle? Questo ambizioso progetto verrà realizzato? La risposta sarà nei prossimi episodi della serie Questo è dove tutto comincia.

