“È uno scherzo!”: Pierre scopre dettagli che non si aspettava prima del suo matrimonio con Caroline

Pierre e Caroline sembrano avere personalità opposte. È aperto e con cui è facile parlare. È più riservata e silenziosa. Ma secondo la scienza e gli esperti di Sposato a prima vistai due Brabancon avranno un rapporto di compatibilità dell’81,1%, che è alto.

Tutti si stanno preparando per il D-Day da soli, mentre gli spettatori guardavano l’episodio di domenica sera su RTL-TVI. Dopo il suo costume, Pierre è andato dal gioielliere per scegliere la sua fede nuziale e l’anello della sua futura moglie. Un momento simbolico per un giovane di La Hulpe. A 50 chilometri di distanza, Caroline prova gli abiti da sposa, accompagnata dalla madre, dalla cugina e dall’amica. “Da stamattina mi sento come una bambina tornata ad Alice nel Paese delle MeraviglieLa futura sposa viene licenziata.

“Il trucco per Caroline è che lui rompe il ghiaccio e va da leispiega Tanya, la madre di Caroline. Sarà un segnale forte. Questo è ciò che ti aspetteresti da un uomo rassicurato a questo livello.“

Dopo una notte agitata, Pierre, circondato dalla sua famiglia, fa la sua ultima colazione da studente celibe. “Voglio essere là“, libera il giovane che non può più stare al suo posto. A tavola sorprende i suoi cari tirando fuori il sacchetto contenente le fedi prescelte. Ma aprendo la scatola, quest’ultimo è sorpreso dal nome del suo futura moglie. “Caroline e Pierre… No, è uno scherzo! ?dice davanti a sua sorella che si chiama anche lei Caroline.Diciamo tutti che c’è stato un errore. Si sbagliavano…Si confessa a sua sorella davanti alla telecamera.Quante possibilità si chiamano Caroline? Questa è una follia !Pierre continua, ancora incapace di superarlo.Vivrai sempre con Caroline. Caroline, sono a casa, Caroline, la tua coinquilina e Caroline la tua futura moglieSua sorella ride.

Alla fine, Pierre si dice felice di sapere che la persona che potrebbe dirgli “sì” tra poche ore è Caroline…”questo mi rilassa, Egli ha detto. Avevo paura di dimenticare il suo nome!È un segno del destino? Gli spettatori scopriranno se Pierre e Caroline si diranno “sì” domenica prossima alle Sposato a prima vista su RTL-TVI.