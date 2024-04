“Non siamo ai Mondiali, amici!”: il top ballerino del 'DALS' sconvolto dal voto di Chris Márquez, rimette i giudici al loro posto

L'ultimo turno prima delle semifinali Ballando con le stelle Su TF1. Venerdì sera, i sette candidati ancora in corsa hanno ballato al ritmo di una canzone che ha segnato le loro vite. Tutto questo sotto la supervisione di Cristina Cordola, ex candidata venuta appositamente per incoraggiarli. Al termine di questo bonus, due coppie verranno eliminate.

Natasha St-Pierre e Anthony Collette, chiaramente guariti dagli infortuni, hanno preso parte al paso doble Come la preghiera Madonna. “Il paso era delizioso ed era caldo con salsa Tabasco!“, dice Jean-Marc Genereux alla fine dello spettacolo.

Ines Rieg e Christophe Licata continuano il loro valzer Eccolo Di Barbara Pravy. Un'occasione per Camille Combal di ricevere notizie dal comico che si è sentito male la scorsa settimana. “Migliora come un matto“dice Ines Rieg.”Me ne sono occupato io e abbiamo fatto un'ispezione completa“, continua di buon umore il presentatore. Il candidato, completamente rinforzato, ha ricevuto il primo “10” della stagione da Fauve Hautot.

Nico Capone, un grande fan di Harry Potter, ha voluto ballare sulle note della saga del giovane mago. Un valzer che gli è valso anche un “10”.

“È ancora il ballo latino più tecnico!”

Per Keona e Maxime Derimez è l'ora del samba. Sull'indirizzo Sono stato visto Di Beyoncé. Se la coreografia ha lasciato una tale impressione, Chris Marquez ha scelto di dare loro un “7”, un voto che chiaramente non è piaciuto a Maxime Derimez. Mentre i giurati esprimevano individualmente le loro opinioni, il ballerino ha preso il microfono per esprimere il suo pensiero. “È ancora il ballo più tecnico tra i balli latini!Ha detto prima di aggiungere:Non siamo nelle World Series, amici!“Mel Charlotte si arrabbia:”Non dovremmo essere sempre sulla stessa lunghezza d'onda.“

Successivamente, James Denton ha eseguito un paso doble sulla colonna sonora della saga di James Bond e Black M, nonostante il mal di schiena, ha ballato al ritmo della colonna sonora. non qui Di Viani e Roman Dudwick provando il Tango Argentino Fumetto Di Serge Gainsbourg, un cantante che ammira.

Il candidato escluso è…

Dopo aver salvato il pubblico, Keiona e Natasha St-Pierre sono avanzate alle semifinali di Ballando con le stelle. Quindi Nico Capone si unisce faccia a faccia a James Denton e Black M. Alla fine dell'ultimo, gli spettatori vengono nuovamente interrogati. Il creatore resta al suo posto mentre l'attore americano ed ex membro dei Sexion d'Assaut viene eliminato dalla competizione.