Questo supercomputer dell'IBM era nel 2004 il più potente del mondo. Oggi qualsiasi RTX 4090 è ancora più potente

L'RTX 4090 è attualmente la scheda grafica più potente disponibile dal produttore NVIDIA. È così potente che oggi supera in prestazioni uno dei supercomputer più efficienti del mondo degli ultimi vent'anni: il BlueGene/L di IBM.

L'RTX 4090 batte da solo il BlueGene/L di IBM, il supercomputer più potente di IBM nel 2004.

Nel 2004, IBM ha guidato il mondo dei supercomputer con il suo potente software BlueGene/L. Quest'ultimo era orgogliosamente in cima alla lista TOP500.org, che classifica il potere dei giganti dell'IT.

Immagina una gigantesca azienda BlueGene/L con 32.768 processori PowerPC 440, tutti funzionanti a 700 MHz e con un'enorme memoria da 16 TB. Per dare un po’ di contesto, vent’anni dopo, Una singola scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 supera questa enorme macchina.

Vedi RTX 4090 di NVIDIA

Per essere più specifici riguardo alle prestazioni grezze, in quel momento, BlueGene/L offriva una potenza di 70,72 TFLOPS. Dall'altro lato, Quando fu lanciata la RTX 4090, NVIDIA annunciò a gran voce che queste schede grafiche offrivano 83 TFLOPS di potenza.

Secondo l'esperto di deep learning Tim Dettmers, uno dei grandi punti di forza della serie RTX 40 e delle GPU H100 è la loro capacità di supportare operazioni in virgola mobile a 8 bit (FP8). Ciò significa che possono caricare i dati necessari per la moltiplicazione delle matrici due volte più velocemente, una caratteristica cruciale nel campo dell’intelligenza artificiale (AI).

Sorprendentemente, quattro schede RTX 4090 con supporto FP8 sono riuscite a competere con il supercalcolo più potente del 2009. E non è tutto: nel novembre 2022, Wccftech è riuscita a spingere le RTX 4090 ai loro limiti, creando questa scheda grafica Il primo al mondo a raggiungere i 100 TFLOPS.

Una vittoria per l'RTX 4090 su un supercomputer

Questo è importante da notare Questo confronto si concentra sulla potenza di calcolo grezza. Supercomputer come BlueGene/L eseguivano calcoli complessi, come la dinamica molecolare o i modelli meteorologici, che richiedevano meccanismi speciali per la comunicazione tra processori o il trasferimento dei dati. Queste attività non sono ottimizzate sulle attuali GPU, sebbene eccellano in aree come i giochi e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale generativa.

Un altro punto da sottolineare è che il vantaggio principale del computer IBM è la sua capacità di memoria. Mentre l'RTX 4090 ha 24 GB di memoria GDDR6X, la macchina IBM è dotata di 16 TB di memoriaCiò offre una grande flessibilità per lavorare su modelli climatici complessi o sulla ricerca sulla fusione nucleare. L'RTX 4090 eccelle nei giochi e persino nell'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale generativa, ma non può eguagliare l'enorme capacità di memoria di BlueGene/L.

Vedi RTX 4090 di NVIDIA