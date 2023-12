'È ora di battere il pugno sul tavolo': il consiglio dell'esperto per ottenere un aumento di stipendio nel 2024 | Belgio

Un posto di lavoro su 19 è vacante. Se questa sembra una brutta notizia ai capi, i dipendenti possono approfittare della situazione. L'esperto di carriera Stijn Baert offre consigli per ottenere un aumento di stipendio l'anno prossimo. “Questa tattica ti farà ottenere in media un aumento di stipendio dell'11%.”

Un numero particolarmente alto. Attualmente, un posto su 19 non è occupato. Si tratta del doppio rispetto a dieci anni fa, e nessuno dei paesi vicini si trova in una posizione peggiore.

“Il fatto che ci siano così tante opportunità di lavoro significa che tu come dipendente hai molte altre opzioni. Ci sono molte altre aziende in cui puoi andare e fare lo stesso lavoro. Ciò è particolarmente vero per le persone che lavorano in alcune occupazioni, come come infermieri, direttori di cantiere, bidelli e meccanici”. Manutenzione.

“Il tuo capo sa che rischia di perderti se non ti promuove e che sarà anche difficile assumere qualcun altro. I libri di testo di economia a volte parlano di salari di efficienza. “Potrebbe essere più vantaggioso per il datore di lavoro pagarti un po' più del necessario, invece di dover assumere.” , continua l'esperto, che offre diversi consigli per raggiungere i tuoi obiettivi.

Concentrati sul tuo valore aggiunto

Questa opportunità come dipendente probabilmente esisterà più che mai nel 2024. La guerra per i talenti è destinata a continuare per qualche tempo a venire. Infatti, a causa dell’invecchiamento della popolazione, per ogni 100 persone che lasciano il nostro mercato del lavoro per pensionamento, solo 80 le sostituiranno.

Uno studio recente mostra che solo un lavoratore fiammingo su sei ha negoziato il proprio pacchetto salariale nel 2022. Tuttavia, questo approccio sta dando i suoi frutti: tra coloro che hanno negoziato, sette su dieci hanno vinto la causa. Il timing è un elemento importante da tenere in considerazione. READ Elon Musk propone il titolo «100% de Twitter» e il sortir l'entreprise de la Bourse

Prendi un appuntamento con la tua redazione e prepara tre argomenti sul motivo per cui meriti un aumento. Quelli legati all’aumento del costo della vita sono meno importanti di quelli che evidenziano il valore aggiunto all’interno dell’azienda. Mettili su carta e portali al colloquio.

Qual è l'aumento che può essere richiesto? È difficile dare una risposta chiara a questa domanda. Potrebbe essere interessante lasciare che il tuo capo dia un suggerimento. Molte persone pensano che un aumento dal 5 al 10% sia ragionevole. In retribuzione lorda, ovviamente. Nel complesso potrebbe essere un po’ meno, perché più guadagni, più tasse paghi. Il che mi porta al punto successivo.

Un processo vantaggioso per tutti

Se un aumento di stipendio non ti sembra possibile o ti colloca nella fascia fiscale più alta (circa 3.500 euro lordi al mese), valuta la possibilità di chiedere al tuo capo di convertire il tuo stipendio lordo totale in potere d'acquisto netto. Concretamente, il tuo datore di lavoro trattiene una parte del tuo stipendio lordo, in gran parte imponibile, ma lo investe in beni che potresti acquistare. Pertanto, il denaro che altrimenti verrebbe tassato arriva direttamente a te. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una bicicletta elettrica, di dispositivi elettronici costosi o di risparmi pensionistici aggiuntivi.

Molte aziende lo organizzano attraverso a Piano mensa, in base alla quale il datore di lavoro trattiene una parte della retribuzione lorda dei propri dipendenti, ma in cambio consente loro di scegliere tra altre forme di remunerazione. Chiedi al tuo manager, soprattutto se non hai già un piano del genere. Può essere una situazione vantaggiosa per tutti! READ Le autorità fiscali in veto perdono il vantaggio fiscale degli opuscoli

Passo 3: L’erba è più verde altrove?

Se la risposta alla tua richiesta di aumento è “no”, valuta la possibilità di vedere se puoi ottenere una paga migliore altrove. Alcuni studi suggeriscono che le persone che cambiano lavoro regolarmente vedono i loro stipendi aumentare più rapidamente. Un recente studio tedesco indica che un tale cambiamento porta ad un aumento salariale medio dell’11%. Scoprirlo altrove non costa nulla, ma richiede una certa discrezione.

