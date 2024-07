718 Cayman GT4 RS Racing Giallo

Da mesi questo pilota Porsche guida la sua Cayman GT4 RS. Egli dichiara: “In effetti, sono andato rapidamente sulla buona strada. Due settimane dopo ho partecipato ad un’uscita organizzata dal team 111 Racing per allenarmi. Un allenatore è venuto con me per insegnarmi. Ad essere sincero, ero molto nervoso, per paura di fargli del male. Alla fine mi sono divertito molto. Con Flat 6 Days avevo già pedalato diversi mesi e mi sentivo molto più a mio agio. Mi sono allenato di nuovo ed è stata una bellissima giornata di guida. In totale, da quando l’ho ricevuto, ho percorso più di 7.000 chilometri. Ovvero circa 1000 km al mese. E ancora una volta mi ritiro. Voglio guidarla ogni giorno. È una vera gioia. Lo condivido con gli appassionati. Durante i sei giorni trascorsi nell’appartamento ho accolto un giovane che non conoscevo. Vorrei che mi fosse stato chiesto di fare tournée in circuito alla sua età. È un’auto che rende felici le persone, sia per chi la possiede che per chi la guarda. Ho reazioni molto positive nel vedere questa macchina. Genera tantissime emozioni, anche tra i motociclisti che mi salutano. Ho anche fatto amicizia con un agente di polizia. Non è nella mia personalità attirare l’attenzione. All’inizio mi dava fastidio e non mi aspettavo le reazioni degli altri. Adesso non mi dà più fastidio. Vedere le persone sorridere mi dà positività. Sono molto felice di poter condividere la GT4 RS con altri“.”

Pierre conclude:Se puoi farlo, non aspettare! Per me era un sogno da bambino, pensavo che avrei aspettato fino alla pensione ma non sappiamo cosa porterà il domani. Se ti è possibile, fallo.”

Mille grazie a Pierre per la sua storia. Ci vediamo a settembre per un nuovo episodio di “Your Porsche, Your Story” con un nuovo proprietario e una nuova Porsche. Sentiti libero di condividere le tue storie con noi via e-mail: cbazaille@flat6editions.fr.