Perché la stazione Valberg è considerata un riferimento in astronomia?

La stazione di Valberg è considerata il miglior cielo del Parco Nazionale del Mercantour e ospita il Festival AstroValberg. Tre giorni questo fine settimana e la tua testa è tra le stelle… anche in pieno giorno!

E se approfittassimo del fresco della montagna per un weekend fuori porta? Per gli appassionati delle star, ma anche i semplici curiosi, Festival dell’Astro Valberg Offre varie attività sull’astronomia da venerdì 26 a domenica.

Valberg, a due ore da Nizza, si è affermata come una destinazione preferita per l’astronomia. Di Anthony Salsi, l’astrofisico, conosciuto sui social Il suo calcolo astronomico E il responsabile dell’Osservatorio Stellare di Acri dice che questo sito è “straordinario”.

È uno dei migliori cieli del dipartimento. È un punto di riferimento astronomico. Anthony Salsi, astrofisico presente all’AstroValberg Festival Francia 3 Costa Azzurra

L’evento attira circa 5.000 persone in tre giorni. Che si tratti di laboratori per bambini, conferenze, uscite per osservare le stelle o osservazioni al telescopio, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Allora perché gli amanti del cielo si riuniscono a Valberg?

Situata nel Parco Nazionale del Mercantour, frazione del comune di Guillaumes, la stazione di Valberg occupa una posizione ideale. Lontano dalla costa il cielo è sereno. Per classificare la limpidezza del cielo utilizziamo la scala Borthel che va da 1 a 9. Consideriamo l’inquinamento luminoso, ma anche l’inquinamento atmosferico che incide sulla qualità dell’osservazione. Ce ne sono diversi Mappe della Francia e dell’Europa Il che colloca Valberg tra le categorie 3 e 4, e quindi una visibilità davvero buona.



La scala Bortle descrive la qualità del cielo notturno.

© Sito astronomico Dinan

Il Parc Mercantour è stato designato Riserva Internazionale del Cielo Scuro (RICE) nel 2019. Cinque siti hanno ottenuto questa distinzione in Francia, tra cui il Pic du Midi e il Parc des Cévennes. Santuario del cielo stellato Può essere osservato durante il Festival AstroValberg a 1700 metri di altitudine.

Il dipartimento dovrebbe creare un planetario presso la sede della contea di Valberg. Il completamento dei lavori era previsto entro il 2025.

Intanto per l’occasione sono stati installati planetari mobili Percorso planetario Deve essere scoperto. Il percorso viene ripetuto per misurare le distanze tra ciascun pianeta del sistema solare per stimare l’enormità dell’universo.

Lo sponsor di questa edizione è Etienne Klein, SMedico e sponsor dell’Astrovalberg Festival 2024.