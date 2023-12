La foto ufficiale del retro della city car italiana!

Lancia ha appena pubblicato la prima immagine ufficiale di una parte della parte posteriore della futura generazione della sua vettura Epsilon, che sarà svelata il prossimo febbraio in Italia, nella città di Milano. Versione 100% elettrica da 100 kW (136 CV), nella serie limitata a 1.906 esemplari denominata Ypsilon Cassina Limited Edition.

Il prossimo anno è attesa la nuova versione della Lancia Ypsilon. © Didier Rick

Ispirazione Stratos

Nell'immagine presentata questa volta dalla Casa (un prototipo di Ypsilon è stato recentemente oggetto di un brutto buzz), la city car transalpina, che sarà basata sulla piattaforma tecnica Stellantis CMP/e-CMP (base condivisa con la Peugeot 208) , subentra al suo successore. Gli iconici fanali posteriori circolari, ora a LED, ricordano una certa Lancia… la Stratos. Le due lampade ora presentano un nuovo elemento di design con la lettera Y posizionata orizzontalmente all'interno dei cerchi. Ricordiamo infine che la nuova generazione di Lancia Ypsilon sarà venduta in un centinaio di punti vendita del Vecchio Continente (l'attuale generazione è venduta solo in Italia), in 60 grandi città europee, considerate le “più alla moda”. .