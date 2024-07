Gojira, la sorpresa metal alla cerimonia di apertura

Il gruppo di Gojira posa davanti alle finestre della Conciergerie de Paris, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, il 26 luglio 2024. Zhang Yue/AFP

L’apparizione ha avuto un impatto clamoroso. Tra le attesissime esibizioni di Lady Gaga e Aya Nakamura, la band metal francese Gojira ha scosso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici (OG) a Parigi, venerdì 26 luglio.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati L’urlo metallico di Gojira, un urlo per il pianeta Aggiungi alle tue scelte

I quattro musicisti, legati alla cantante lirica franco-svizzera Marina Viotti, fissi alle finestre della Conciergerie, quasi sospesi nel vuoto, hanno eseguito la canzone rivoluzionaria francese SÌ! andrà tutto bene Nella versione è tutto fuoco, tutta fiamma, in senso letterale e figurato. La loro energica performance fu lanciata dalla ghigliottina di Maria Antonietta, la cui ultima dimora fu l’edificio parigino divenuto prigione.

Il quartetto, originario della regione delle Landes, è uno dei rari gruppi metal o rock francesi ad aver raggiunto il successo internazionale. Gojira, conosciuto in particolare come Slash, il leggendario chitarrista del gruppo Guns N’ Roses, e Metallica, la bestia sacra del metal americano, è uno dei pesi massimi di questa scena, dividendo il suo tempo tra la Francia e gli Stati Uniti. Il tour mondiale del gruppo francese prenderà il via da Los Angeles, California.

Il collegamento con Marina Viotti non nasce dal nulla. Il mezzosoprano, prima di brillare nella musica classica, ha fatto parte di gruppi metal come Soulmaker o Lost Legacy. “Non sto affatto cercando di associare il metallo con… [le] Classico, sono due mondi diversi, che mi portano cose diverse, che sicuramente non voglio mescolare»Un giorno annunciò O rivista Chitarra dal vivo, Che ha debuttato all’Opera di Parigi nel 2023 nel ruolo di Stefano N Romeo e Giulietta Il film è stato scritto da Charles Gounod e diretto da Thomas Joly, direttore artistico delle Olimpiadi di Parigi.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati Al Théâtre des Champs-Élysées, Marina Viotti raddoppia il repertorio Aggiungi alle tue scelte

Il legame tra i due stili musicali, che possono sembrare molto diversi, è chiaro ai membri dei Gojira, in particolare ai fratelli Joe e Mario Duplantier, rispettivamente cantante, chitarrista e batterista del gruppo.

Difendere la natura

“Joe e io siamo stati introdotti alla musica classica molto presto.Mario ha spiegato in un’intervista a il mondo Nel giugno 2016. C’era amore e comprensione per questa musica in famiglia. C’è un legame molto forte tra il metal e la musica classica, attraverso l’aspetto serio, solenne, ma anche attraverso l’interesse per temi esistenziali, vita e morte. »

“Il metal è più radicato nella musica classica, mentre il rock viene più dal blues.”Molta atmosfera. “Come musicisti, anche il metal richiede molto rigore. Niente arriva per caso nel metal, è pizzo.”Mario continuò a spiegare.

Ti resta il 27,83% di questo articolo da leggere. Il resto è riservato agli abbonati.