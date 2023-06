Questo è il modo migliore per conservare la carne cruda nel congelatore! – Tuxboard

Ecco le regole da seguire per congelare correttamente la carne cruda nel congelatore e non rischiare la salute!

Ci sono alcune regole che devono essere seguite durante il congelamento Carne cruda senza rischi per la salute! Ecco le best practice da seguire.

Congelare la carne cruda

Il congelamento degli alimenti per un consumo successivo è una pratica abbastanza comune. Tuttavia, tendiamo a pensare che sarà bello come il primo giorno! Anche dopo mesi di congelamento. In realtà, Per ottenere questo risultato è necessario seguire alcune regole.

Se sei abituato a congelare la carne cruda per conservarla più a lungo, allora questo articolo ti interesserà. Vi daremo infatti alcuni consigli per congelare correttamente la carne e Non rischiare la tua salute!

Prima di tutto, una regola pratica è congelare la carne cruda subito dopo l’acquisto. Vi consigliamo anche di tagliare in singole porzioni. Quindi, quando vuoi mangiarlo, non devi scongelarlo tutto! Soprattutto non è consigliabile darlo Nel congelatore prodotto scongelato!

Inoltre, ricorda di indicare la data di inizio del congelamento sulle confezioni di carne cruda. Infine, dovresti conservare gli alimenti nei sacchetti del congelatore. O Contenitori ermetici.

Tutti questi passaggi ti permetteranno di congelare la carne cruda nelle condizioni più ottimali. Sii consapevole però Ogni carne ha la sua data di scadenza! Ad esempio, la carne di tacchino o di pollo può essere conservata nel congelatore fino a un anno! SÌ.

D’altra parte, potrebbe essere carne di manzo Si conserva per 9 mesi in freezer. Pertanto, queste scadenze non dovrebbero essere perse. Poi la carne rischia di perdere il suo gusto e soprattutto i suoi nutrienti!

Come scongelare correttamente la carne?

Quindi congelare la carne cruda è una pratica abbastanza comune. Ogni tipo di carne può essere conservato nel congelatore per un determinato periodo. Ad esempio, può maiale Si conserva per 4 mesi in freezer.

Infine, preparazioni come salsicce o carne macinata non vanno conservate in frigorifero per più di 3 mesi! A volte due mesi. Ricorda che più lungo è il congelamento, Maggiore è la probabilità che la carne diventi immangiabile.

Inoltre, ci sono alcune regole che devono essere seguite per scongelare correttamente la carne cruda. Consentire sempre un po’ di tempo per lo scongelamento. Quindi, se vuoi cucinare la carne lunedì, Ricordati di tirarlo fuori dal congelatore domenica.

La soluzione più semplice è Metti la carne cruda in frigorifero il giorno prima. Quindi sarà pronto per la tua ricetta il giorno successivo. È anche importante scongelare completamente la carne con il rischio di contaminazione.

“Se il tempo è poco, scongelare la carne nel microonde impostandolo in modalità scongelamento Rispettando la durata e il tempo di riposo indicati nelle istruzioni per l’uso. » La-Viande.fr è raccomandato.

Ma per scongelarsi correttamente, la carne cruda ha bisogno di tempo. Ad esempio, consentire da 3 a 4 ore per piccole porzioni. E da 12 a 24 ore per pezzi di grandi dimensioni! Pertanto, è importante Tenere conto di queste scadenze per pianificarle bene.

Non scongelare la carne a temperatura ambiente! Infatti, questo può aumentare il rischio di contaminazione batterica! Quindi questo diventa un vero pericolo per la tua salute!