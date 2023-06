Prevalenza delle conseguenze negative dei pesticidi per gli animali nel suolo

Secondo una revisione completa degli studi condotti tra il 1990 e il 2018, i pesticidi possono ancora avere un effetto, anche alle normali dosi di trattamento. Qui, un ragno vespa e un ragno lupo, in Lorena, nell’aprile 2020. STÉPHANE VITZTHUM/BIOGRAFIA

Studio dopo studio, l’impatto dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità, che sta crollando a una velocità sorprendente, continua a diventare più chiaro. Per gli uccelli, che sono stati monitorati e contati per decenni da falangi di scienziati e volontari, un importante studio pubblicato a maggio ha dimostrato che l’uso di pesticidi e fertilizzanti è stata la causa principale del loro declino in Europa. Per collemboli, acari, ragni o lombrichi, la diagnosi rimane meno accurata.

meta-analisi, Pubblicato mercoledì 7 giugno sul British Journal Rivista di ecologia applicata, Tuttavia, completa il quadro mostrando che le conseguenze dannose dei pesticidi per gli animali del suolo sono molto diffuse. “Finora ci sono stati studi incentrati su un gruppo tassonomico simbolico, come i ragni, o su un prodotto specifico, ma sono mancati dati quantitativi, spiega Léa Beaumelle, autrice principale dello studio e ricercatrice post-dottorato presso il CNRS dell’Università di Tolosa-III-Paul-Sabatier. Sintetizzando diversi studi, dimostriamo che i pesticidi generalmente riducono l’abbondanza e la diversità delle comunità animali nei suoli. »

“Comunicare con il pubblico”

I ricercatori hanno messo insieme più di cinquanta studi, pubblicati tra il 1990 e il 2018, esaminando gli animali che vivono nel suolo, dai più piccoli organismi rilevabili al microscopio, come i nematodi, a quelli osservabili ad occhio nudo, ad esempio gli insetti. Essenzialmente hanno scelto di lavorare su comunità animali “naturali” – cioè studiate durante prove sul campo piuttosto che in laboratorio – e condotte in condizioni “reali”, dove pesticidi, erbicidi, fungicidi e sostanze ad ampio spettro (non mirate qualsiasi specie particolare) sono stati dosati di conseguenza.

Leggi la decodifica: Il materiale è riservato ai nostri abbonati Pesticidi e fertilizzanti, le principali cause del crollo delle popolazioni di uccelli in Europa

“Questo studio dimostra che i pesticidi possono ancora avere un effetto, anche a dosi di trattamento molto normali, e che questo effetto è significativo, Marc-André Selous, professore al Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, che non è stato coinvolto in questo lavoro, lo riassume. In un certo senso, questa scoperta non è sorprendente: la biologa americana Rachel Carson ha lanciato l’allarme sessant’anni fa. [sur les dangers des pesticides]. Ma dobbiamo continuare a rispiegare la stessa cosa, moltiplicando le analisi per fare meta-analisi, perché ancora non capiamo. In termini di lavoro, non abbiamo ancora incorporato questi effetti. »

