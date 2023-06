Quando le specie aliene distruggono la biodiversità locale

Hn Francia come altrove, Nuove specie aliene Vieni a vivere nelle nostre città e campagne. A volte simbiosi pericolosa per la biodiversità locale, e talvolta anche per l’uomo. Questo fenomeno, che ha avuto la tendenza ad accelerare negli ultimi anni, rappresenta un pericolo reale, come rivela Dinaro. Ogni sezione “eredita” una media di dodici nuove specie ogni dieci anni, secondo gli specialisti. In totale, in Francia sarebbero apparse 2.400 specie.

Se queste specie aliene hanno sempre viaggiato, la globalizzazione ha accelerato il processo e moltiplicato i problemi.

Uno strano tipo per dominare un altro tipo

Per comprendere appieno il problema, facciamo un esempioHalyomorpha halysdisse l’insetto malvagio. Grande quanto un’unghia, è arrivato dall’Asia, su auto, trasportato a sua volta in barca in Australia, negli Stati Uniti e poi in Europa. Ora si trova in tutto il territorio. Se non è pericoloso per l’uomo, allora è una vera minaccia per l’agricoltura. “L’insetto provoca gravi danni ai frutteti”, osserva Jean-Claude Stretou, ingegnere ricercatore presso Inrae. “Attacca mele, pere, kiwi e nocciole pungendole. Questo rode i frutti, che diventano invendibili. L’Italia è stata particolarmente colpita. In Francia, i settori sono preoccupati”.

La soluzione per affrontare questo insetto sarebbe quella di introdurre altre specie aliene. IL Trisulcus giapponese È anche chiamata la vespa samurai. Deponendo le proprie uova nelle uova dell’insetto, permettono di regolare la specie in modo naturale, quando altre soluzioni non sono sufficientemente efficaci. Gli scienziati assicurano che non rappresenta un pericolo per i frutteti francesi e anche le autorità hanno dato il loro benestare. Il rischio di punture è basso e l’insetto, già presente in alcuni paesi di confine, un giorno o l’altro raggiungerà le nostre terre.

Molti esempi

Ci sono molti di questi esempi. Vettori di un virus emorragico potenzialmente fatale per il bestiame in Europa sono arrivati ​​attraverso il Mar Mediterraneo, formiche elettriche con una puntura irritante e allergenica sono arrivate dal Sud America, vettori asiatici di agenti patogeni mortali per altri pesci…

Alcuni casi sono più impressionanti, come questi pitoni birmani di due metri che si riproducono in Florida, tanto che vengono organizzate cacce per regolarli. Questi rettili devastano l’ecosistema, nutrendosi di uccelli, piccoli mammiferi o cervi. Altri sono più sorprendenti. Arrivato in Gran Bretagna e in Italia, lo scoiattolo grigio consuma germogli, semi e corteccia a spese dello scoiattolo rosso, la specie storica. Il primo può veicolare un virus mortale per il secondo, quindi è in declino, addirittura in pericolo di estinzione in Europa.

Leggi ancheCalabroni, zanzare, scorpioni… questi assassini che ci invadono!Gli specialisti identificano anche le infestazioni delle piante. IO’Opuntia rosea, il cactus messicano, è ora nell’Hérault. Le spine di sei centimetri possono perforare le scarpe degli escursionisti. Le autorità sono in allerta, ma nessuno sa davvero come questa specie sia arrivata lì.

applicazione personalizzata

Per controllare meglio le diverse specie aliene è stata lanciata l’app Agiir, che permette a tutti di segnalare quando ne vedono una. Perché oltre ai rischi per la salute (febbre dengue, chikungunya, virus zika con Zanzara tigre Ad esempio), questi invasori sono molto costosi. Secondo uno studio del National Center for Scientific Research, a livello globale, le perdite finanziarie causate da queste specie ammontano a 1,208 miliardi di dollari per il periodo 1980-2019. Negli ultimi venticinque anni, la sola Francia ha speso circa nove miliardi di euro per affrontare queste minacce ambientali, sanitarie e agricole.

