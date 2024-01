Il modo “F-GOALS” per migliorare la tua salute quotidiana

Secondo Inserm, il nostro tratto digestivo è un ecosistema di oltre mille batteri, virus, parassiti e funghi che compongono il nostro microbiota intestinale. Questi microrganismi svolgono un ruolo essenziale in varie funzioni, dalla digestione all'immunità. Prendersi cura del proprio intestino non è solo benefico per la salute quotidiana, ma può anche ridurre il rischio di malattie infiammatorie croniche. Il gastroenterologo americano Will Pulsewicz ha condiviso il suo metodo per mantenere la salute fisica e mentale, perché tutto, secondo l'esperto, è strettamente connesso.

F di frutta e cibi fermentati

Inizia introducendo più frutta, riducendo il rischio di diabete e cibi fermentati come crauti e kimchi. Secondo uno studio condotto dalla Stanford University School of Medicine, seguire una dieta ricca di cibi fermentati per dieci settimane aumenta la diversità dei batteri intestinali. Il primo passo per coccolare il tuo intestino.

G di verdure e cereali

La “G” in “F-GOALS” consiglia di esplorare i benefici delle verdure verdi e dei cereali integrali non raffinati. Sono ricchi di fibre e amidi resistenti, che promuovono la diversità batterica. Una combinazione vincente di microbi intestinali sani.

Ah, omega 3

Scegli gli omega-3 che si trovano nei semi di chia, nei semi di lino, nei semi di canapa e nelle noci. La “O” in “F-GOALS” sottolinea che questi acidi grassi aiutano a regolare i batteri intestinali e a controllare l’infiammazione. Le recenti scoperte rendono gli Omega-3 degli alleati perfetti per il tuo intestino.

Video: ecco il modo migliore per migliorare la tua salute mentale, secondo la scienza

A delle erbe

Le erbe, simboleggiate dalla lettera “A” in “F-GOALS”, come cipolle e aglio, hanno dimostrato benefici. Studi condotti dalla Cleveland Clinic indicano che questi alimenti riducono il rischio di cancro regolando la pressione sanguigna e il colesterolo. Un'aggiunta profumata e benefica al tuo piatto.

l di legumi

I legumi, prima lettera F-GOALS, sono chiamati dai gastroenterologi “superfoods”. I loro benefici per la salute e la loro qualità come “alimenti che prolungano la vita” li rendono componenti essenziali di una dieta che preserva la salute dell’intestino.

e S da sulforafano, funghi e alghe

Infine, la “S” in “F-GOALS” sta per sulforafano, funghi e alghe. Questi alimenti ricchi di fibre aiutano a prevenire il cancro e includerli nella dieta sostiene l’intestino e la salute generale. Il tocco finale per un intestino sano.

Incorporateli nella vostra dieta e date ai vostri microrganismi intestinali il trattamento che meritano.

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche Cliccando qui.