Queste scarpe saranno al top della tendenza quest’inverno | tendenze

Le temperature sono ancora miti per la stagione, ma si pensa già alle fredde giornate invernali che ci aspettano nei prossimi mesi. E come sempre, questa nuova stagione porterà nuove tendenze. Quindi quali scarpe adotterai quest’inverno per assicurarti uno stile impeccabile? Ti spiegheremo tutto noi.

Presenti da qualche mese in prima linea nel panorama della moda, gli stivali stile anni ’90 saranno la grande tendenza di questo inverno. Amiamo il suo lato elegante, femminile e allo stesso tempo classico. Queste scarpe si abbinano a tutti i nostri outfit invernali: jeans, gonne, vestiti e altri capi streetwear. Buoni elementi essenziali nel tuo guardaroba.



Gli stivali invernali più comodi? UGG, ovviamente. Una grande tendenza a metà degli anni 2010, questo modello ha fatto un forte ritorno per diverse stagioni. Quest’inverno ci concentreremo in particolare su UGG Tasman e UGG Ultra Mini. Tutte le star, come Bella Hadid e Hailey Bieber, si sono già innamorate di queste scarpe super comode. Ti promettiamo che non ti pentirai del tuo acquisto.



Durante le stagioni, i mocassini torneranno ad essere una delle grandi tendenze della moda quest’inverno. Per uno stile elegante e moderno, sceglieremo un modello abbastanza classico e, perché no, una suola platform. In termini di colore, più è realistico, meglio è. Quindi sceglieremo il nero o il marrone in questa stagione. Un look ultra chic garantito. READ Johnny Depp apparirà di nuovo in tribunale a luglio



Questo è il paio di sneakers che vediamo ovunque in questo momento. Adidas Samba è letteralmente sotto i piedi di tutte le star e le fashioniste di questo mondo. Queste scarpe da ginnastica sono molto popolari quest’estate e sono disponibili in nuovi colori per l’inverno. Se amiamo ancora i modelli basic in bianco e nero, ora osiamo adottare le Adidas Samba in blu, rosa o verde.



Siamo onesti, questa moda chiaramente non è unanime. Tuttavia, le scarpe Birkenstock sono già una grande tendenza per questo inverno. Il loro stile rilassato ha tutti gli influencer nel tracollo. Combinati con un ottimo paio di calze e jeans grezzi, questi sandali invernali faranno una grande differenza per il tuo look. Comodo, elegante e conveniente, cosa chiedere di più?



Un’altra tendenza piuttosto controversa nella moda. Gli stivali da cowboy sono la versione originale dei classici stivali invernali. Qualunque sia la stagione, le loro possibilità sono di moda se abbinate ad abiti e gonne, lunghe o corte, ma anche ai classici jeans dritti. Sui social network puoi trovare centinaia di ispirazioni per osare finalmente indossare questa scarpa piuttosto stravagante. READ Les Frères Bogdanoff avaient de nombreux enfants et beaucoup de biens: la succession s'avère compliquée



Lentamente, ma inesorabilmente, i sabot a punta si stanno affermando come la nuova tendenza della stagione. Con il loro look retrò e ultrafemminile, queste scarpe anni ’90 sono tornate in auge nel mondo della moda negli ultimi mesi. Li abbiamo visti anche ai piedi delle più grandi fashion influencer come Matilda Djerfe, Josephine HG o Noholita. Allora, dovremmo provare?



