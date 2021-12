Luke Ferry svela il segreto dietro il fisico dei fratelli Bogdanov

Potrebbe essere un caro amico di Grichka e Igor Bogdanov, ma Luke Ferry non ha sfogliato le pagine di parigino. L’ex ministro francese, che è anche professore di filosofia e saggista, non ha evitato le parole dopo la morte di Grishka. “Essendo così atletici, senza un grammo di grasso, pensavano che il vaccino fosse più pericoloso”, E lo ha ammesso, sottolineando che li aveva più volte avvertiti che stavano correndo dei rischi. “Fatta eccezione per l’età di 72 anni, il sistema immunitario non è efficiente come prima. Che stupidità ma che stupidità”, sfregiato nelle pagine del giornale.

Ed è stato anche lui a indicare che Igor era, secondo le ultime notizie, al massimo una settimana fa, ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva e in coma.

Per inciso, Luke Ferry ha anche sollevato il velo sulla segretezza che ha circondato la trasformazione fisica dei due fratelli per molti anni. “Non si sono mai ammalati. Anche il loro mento non è una malattia. Mi hanno detto che era solo Botox”.