Questa auto elettrica ultracompatta costa meno di 10.000 euro e dovrebbe arrivare in Europa

Rivelato alla fine dello scorso anno, il VinFast VF 3 è finalmente arrivato presso i concessionari del suo paese d’origine. Il piccolo Suv elettrico vietnamita svela i suoi prezzi e un giorno potrebbe arrivare qui con un biglietto d’ingresso molto interessante a meno di 10.000 euro.

Se non hai ancora familiarità con VinFast, preparati a sentirne parlare molto nei prossimi anni. E per una buona ragione il produttore vietnamita è ormai ben radicato qui.

Nuovo piccolo SUV

Quest’ultima ha suscitato molto scalpore durante il recente Motor Show di Parigi del 2022, durante il quale abbiamo potuto sederci a bordo della grande VF 9 al top della gamma. Ma l’azienda ha un catalogo pieno di VF 6, VF 7, VF 8 e altro, sperando di competere con Tesla. Tuttavia, per l’azienda non è ancora tutto finito, poiché abbiamo denunciato il consumo eccessivo di una delle sue auto, mentre il suo prezzo è stato notevolmente ridotto per attirare i clienti. Ma la maionese sembra avere difficoltà con VinFast.

Lo scorso novembre, mentre l’azienda attraversava grandi difficoltà finanziarie, l’azienda ha alzato il sipario sul suo ultimo modello, il VF 3. Quest’ultimo si presenta sotto forma di un piccolo SUV, dallo stile molto desiderabile e soprattutto particolarmente cool.

Ma all’epoca il suo ingresso nel mercato non era ancora certo, date le preoccupazioni relative al marchio. Ma quest’ultima non si è arresa, e ha portato la sua piccola vettura al CES di Las Vegas, dove abbiamo potuto scoprirla. Senza alcuna garanzia che un giorno sarà visibile sulle strade. Ma alla fine sarà così, conferma VinFast. In dichiarazione Appena pubblicato, annuncia il produttore Apertura prenotazioni per il suo veicolo VF 3 in Vietnam.

Il minimo che possiamo dire è che la vettura viene proposta ad un prezzo particolarmente interessante. Infatti, come sottolinea il brand, si parte per ultimi Da circa $ 9.200 in VietnamCiò equivale a 8,4594 euro secondo il tasso di cambio attuale. Tuttavia, non dovresti aspettarti di vedere lo stesso prezzo con noi. Dovrai anche aggiungere tasse e altri costi aggiuntivi. Tuttavia, il piccolo SUV dovrebbe competere con la Citroënë-C3 e anche con la nuova Opel Frontera, che debutta A partire da 29.000 euro In Germania.

Interessante documento tecnico

Attenzione, perché il prezzo annunciato da VinFast è valido per l’acquisto dell’auto senza batteria, perché sarà necessario effettuare l’accredito $ 12.390 per SUV con collezionista. Si tratta di un’offerta di lancio, in cui l’auto avrà un prezzo a partire da 12.690 dollari, inclusi tutti i clienti che effettueranno gli ordini dopo le prime 72 ore. Tieni presente che la batteria verrà offerta in noleggio a un prezzo specifico Tra $ 35 e $ 78 al mesea seconda della distanza percorsa.

Il che ricorda Nio, che offre un pacchetto da 150 kWh in affitto al prezzo molto alto di 19,35 euro al giorno. Ma questa differenza di prezzo si spiega con la minore capacità della batteria VF 3, che è di soli 18,64 kWh, che le permette di percorrere fino a 210 chilometri con una singola carica secondo il ciclo NEDC, molto meno rischioso rispetto al WLTP. attualmente in vigore in Europa. È ricaricato Dal 10 al 70% in circa 36 minutiMa il potere non viene rivelato.

Il piccolo SUV elettrico è dotato diIl motore ha una potenza di 32 kilowatt, ovvero circa 43 cavalli di coppia di 110 Nm, permettendole di competere testa a testa con la Dacia primaverile. Accelera da 0 a 50 km/h in 5,3 secondi. A bordo, la VinFast VF 3 è dotata di un piccolo display touchscreen da 10 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, mentre il volume del bagagliaio è di 285 litri. Misure dell’auto La sua lunghezza è di 3,19 metri 1,68 metri di larghezza e 1,62 metri di altezza. Infine, il passo annunciato sarà di 2,08 metri.