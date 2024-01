Test delle migliori marche: abbiamo trovato 2 referenze identiche per Crème Brûlée (confronto)

Lato dell'imballaggio: Nel complesso ha avuto molto successo, in modi diversi. Per Aldi e Lidl optiamo per un colore nero abbastanza elegante, con un prodotto ben presentato. Per Intermarché stiamo lavorando a qualcosa di molto semplice, con un colore che ricorda chiaramente la crème brûlée. Presso Colruyt il prodotto è stato promosso abbastanza bene ma era un po' troppo impegnativo per i nostri gusti. Da parte di Delhaize, era molto semplice e poteva essere leggermente aggiornato. Infine, il grande marchio – La Laitière – era nella sua solita confezione gialla.

Aspetto del prodotto: Per Intermarché abbiamo trovato la crema un po' bianca e priva di profumo. Esattamente il contrario per il prodotto Aldi, che aveva l'aspetto della panna fatta in casa e un gradevole profumo di vaniglia. Alla Lidl il prodotto sembrava molto simile. Inoltre, il barattolo di vetro era identico. Per un grande marchio, aveva poco odore ma aveva un aspetto migliore della creme brûlée di Intermarche. Per Carrefour e Colruyt, lo zucchero non formava una bella crosta sulla crema quando usciva dal forno, ma la crema aveva un bel colore e un buon odore.

Valore nutrizionale : Nutri-Score D per Intermarché, C per il resto.

Etichetta di facile lettura: Per Intermarché era completamente chiaro e di facile lettura. Per Aldi, c'era molto testo per trovare rapidamente le informazioni. Stesso problema alla Lidl. Per Delhaize è andata peggio. Per quanto riguarda Colruyt, in realtà è stato più facile trovare informazioni. Per un grande marchio, era un po' affollato ma va bene.

Gusto: Iniziamo con Intermarche. Non era male ma sapeva più di aromi artificiali che di vera crema. Un po' deludente. L'aspetto era allettante e il gusto era altrettanto allettante per una crème brûlée Aldi. Per Lidl era simile ad Aldi ma diverso. Meno vaniglia ma crema più liscia. Grande sorpresa. Per un marchio importante, non è stato affatto male, ma senza nemmeno raggiungere nuovi traguardi. Manca un po' di gusto. Terminiamo con Delhaize e Colruyt. La descrizione sarà elaborata in quanto gli utensili erano gli stessi, le bustine di zucchero erano le stesse e il gusto… anche! Fortunatamente, questi erano i due prodotti migliori.

Valore del denaro: Ecco i prezzi in ordine per due vasetti di crème brûlée: Intermarché, Lidl, Aldi e Colruyt (1,89 euro), Delhaize (1,95 euro per lo stesso prodotto di Colruyt, quindi) e infine La Laitière (2,99 euro).