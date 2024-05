La nuova serie speciale per l’Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Mentre si parla sempre più della loro sostituzione, l’Alfa Romeo Giulia e la Stelvio ricevono una nuova serie speciale denominata Quadrifoglio Super Sport. La ricetta è esattamente la stessa in entrambi i modelli, tranne qualche dettaglio. La berlina sarà prodotta in 275 unità, mentre la produzione della Stelvio sarà limitata a 175 unità. I prezzi al momento non sono ancora noti.

In un momento in cui la passione sembra scemare in casa Alfa Romeo, l’ultimo modello è un SUV 100% elettrico basato su piattaforma franco-americana, prodotto in Polonia e che abbandona il suo nome dopo tanto clamore, i modelli a quadrifoglio sembrano essere gli ultimi rappresentanti dello spirito commerciale del marchio. Sfortunatamente, nulla dura per sempre e anche loro prima o poi verranno sostituiti. Ma l’Alfa mantiene il più possibile la passione e propone per Giulia e Stelvio Quadrifoglio una nuova serie speciale dal nome evocativo: Super Sport. Basterà a riaccendere la fiamma dei fondamentalisti?

La combinazione di colori disponibile per questa serie speciale contiene 3 strati di Rosso Etna e Bianco Alfa. Entrambi i modelli in offerta indossano però la tonalità Nero Vulcano, Abbastanza insolito nel catalogo del marchio italiano che ci ha abituato al Rosso Alfa. Un piccolo cambiamento non fa mai male, dopotutto. Entrambi montano un set di cerchi in lega Bruni a 5 slot, da 19 pollici per la Giulia e da 21 pollici per la Stelvio. Come optional la berlina può essere dotata di tetto in fibra di carbonio. Le coperture degli specchietti e della griglia sono in carbonio, questa volta di serie. Ultimo dettaglio, più simbolico che altro, lo stemma Quadrifoglio è decorato con uno sfondo nero, per la prima volta nella storia del marchio.