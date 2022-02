Si les bruits non identifiés (BNI) demorent un mystère pour la science, ils le sont encore plus pour les habitants de Wizernes, une petite ville du Nord de la France, confrontati con il fenomeno della fin du mois d’octobre. Un bruit strident se balade dans les airs, de jour comme de nuit…

Un bruit étrange… Depuis la fin du mois d’octobre, dans Certaines rues de Wizernes, près de Saint-Omer (nord de la France), des habitants se font surprendre par une petite musique anxiogène, un bruit non identifié (BNI) qui peut durer entre 40 secondi et une demi-heure.







Les habitants concernés n’ont pas le sentiment “de se plaindre pour rien”, comme ils l’expliquent à La Voix du Nord. La sirène se fraye un passaggio dans l’air à n’importe quelle heure du jour et de la nuit : « Quand on est dehors, on n’arrive pas à savoir d’où vient le bruit », indiquent Marie Mauricette Bécue et son Ruggero. Voilà dix ans que le couple vit dans la zone concernée, cinquante-deux and pour leur voisin Serge Dubois, une vingtaine d’années per Franck Poly. Et pour tous, « c’est la première fois » qu’ils sont confrontés à un tel phénomène.

Une piste s’éloigne

Des signalements ont été faits à la mairie mais pour la commune aussi, le bruit demeure un mystère. « Je ne sais pas d’où provient ce bruit », appuie Laurent Billet, consigliere municipale. Les habitants ont longtemps fixé leurs interrogations sur l’antenne relais 5G, montée le 29 octobre dernier : « Ça corrisponde esattament avec le début des noisances », signale Sandrine Lalau, une habitante. Mais les soupçons des riverains ont vite été balayés.

Nicolas Fiolet, astrophysicien et director du planétarium de La Coupole d’Helfaut, ha messo in evidenza la responsabilità dell’antenne relais: « La frequenza 5G, a 3,5 GHz, è bien au-delà de per cevoir pe ‘oreille. Ce sont des ondes très hautes frequences par rapport à ce qui est udible par l’oreille. »

La pista del 5G non è d’accordo con l’arancione, proprietà dell’antenne relais, cette dernière n’émet aucun signal: « Elle n’est pas encore mise en service. Par acquis de conscience, on a envoyé un technicien. Il a vérifié les installazioni et n’a rien trouvé d’anormal. »

Dans le monde entier, les BNI deneurent un mystère, déjà entendus aux quatre coins du monde. «J’en ai déjà entendu parler, mais jamais à Wizernes! », scrive Nicolas Fiolet.

Le mystère s’épaissit tandis que des habitants d’autres communes, à Longuenesse et Blendecques, disent être confrontés au même phénomène.