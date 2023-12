Quattro look che brilleranno a Capodanno, selezionati dai nostri esperti di moda

Le vacanze di Natale e Capodanno si avvicinano rapidamente. Per molti, questa sarà l’occasione per ricongiungersi con la famiglia o gli amici. Che questi giorni promettano di essere più tranquilli o più festosi, la domanda su cosa indossare oggi sorgerà inevitabilmente… Alain Thule de Lanclos, editorialista e consulente di moda e tendenze, rivela i suoi quattro look preferiti per festeggiare il Capodanno in Style for Context . Per incarnarlo e aiutare il nostro specialista a sceglierlo, Carole, vicedirettore del negozio multimarca PointCarré a Marche-en-Famenne, ha partecipato al gioco di prova.

Natale tra tradizione e comodità

Oggetto: Pranzo in famiglia

“Cosa cerchiamo? Tradizionale, ma con un tocco di modernità”“, spiega Alain Thule de Lanclos.

Per questo primo outfit, la nostra consulente ha scelto una gonna in ecopelle nera, appena sotto il ginocchio. “Potremo andare alla messa di Natale senza doverci cambiare”. -, che ha deciso di abbinare ad una maglia bordeaux, a trama larga traforata, sulla quale ritroviamo un aspetto luminoso, e quindi festoso seppure conservatore, nel filo della giacca. “Completiamo l’outfit con una piccola sciarpa intorno al collo per aggiungere calore al look.”

Consigli degli esperti: “Come parte di un pranzo di Natale in famiglia, direi che dovresti evitare di essere di traverso, perché è solo una cena. È meglio tenere addosso i tuoi vestiti originali per i picnic. Vuoi anche qualcosa di comodo, dove ti senti a tuo agio nei tuoi vestiti, a a tuo agio, perché mangerai comunque molto!” Ad esempio, evita i pantaloni troppo stretti e, allo stesso modo, puoi dimenticarti delle camicette con maniche larghe e gonfie che potrebbero far cadere tutto ciò che è sulla tavola tavolo: “Il minimo movimento. Per le scarpe, un paio di stivali o stivaletti. Per quanto riguarda i colori, consiglio quelli generalmente associati allo spirito del Natale: verde e rosso oppure bordeaux, bianco e ovviamente il nero, che rimane un classico irrinunciabile”.

Argomento: Riposo a casa

Il Natale non è sempre sinonimo di festa in famiglia. Per alcuni, Natale significa trascorrere una piacevole serata a casa, in un piccolo gruppo o anche da soli. “Siamo accanto al fuoco, silenziosi, davanti alla TV, con il nostro vassoio di antipasti, e non vogliamo davvero preoccuparci… ma non per questo non dobbiamo fare un bel look!” “

Per questo secondo outfit più “rilassato”, il nostro specialista ha deciso di proporre i pantaloni larghi di Carole, realizzati in un materiale morbido e piacevole al tatto – “Misto misto lana e cotone. Con elastico in vita, quindi è davvero comodo da indossare.” In alto, sceglie un maglione con motivi geometrici creati dalla maglia di cashmere di Alain Thule de Lanclos. Tutto sui toni del beige, molto trendy in questa stagione.

Consigli degli esperti: “È pur sempre una festa di Natale, non un semplice pigiama party… Vogliamo vestiti larghi, elastici e di materiali morbidi, ma con un tocco moderno. Consiglio anche alle donne questa volta di abbandonare il reggiseno, non solo per comodità, ma anche per aggiungi una nota più sensuale all’outfit, soprattutto se scegli una giacca più sottile, e infine, non c’è bisogno di cercare un paio di scarpe, scegli calzini carini o pantofole che possano essere un po’ originali in termini di aspetto.

Capodanno tra eleganza e magia

Oggetto: Serata al ristorante

Per Capodanno avevo in programma di andare al ristorante con gli amici: “Devi brillare, devi brillare!” Quindi Alan Thule ha scelto naturalmente una minigonna di paillettes con accenti verde smeraldo per il costume di Carol III. “In questo modo ritroviamo l’aspetto celebrativo”. Una camicetta di velluto nero lucido, con maniche corte e girocollo, completa l’insieme “Per portare lezione.” Ai piedi, un paio di stivali alti, anch’essi molto trendy in questa stagione, valorizzano la silhouette del nostro modello di oggi. Infine, Alain Thule de Lanclos ha scelto una piccola borsa in ecopelle verde, che ricorda i caratteristici accenti smeraldo della gonna, da indossare sul corpo.

Pranzo di Natale come nel 1900: cosa trovavamo un tempo sulle nostre tavole festive?

Consigli degli esperti: “È sera, quindi preferiremo il nero, lucido, paillettes, lucido o metallizzato. Ma solo con un pezzo per non essere ‘troppo’. Stessa cosa, se vogliamo giocare la carta sexy: un pezzo solo, altrimenti il ​​rischio è maggiore.” Per cadere nel mercato non è quello che si cerca a priori. Ecco perché ho preferito le scarpe a un paio di tacchi alti… Bisogna rompere il lato sexy o troppo glamour con altri più pezzi sobri per mantenere l’eleganza. La ricerca dell’armonia sarà molto importante Qui ho scelto una gonna e un paio di scarpe, ma avremmo potuto scegliere anche un tailleur pantalone o uno smoking, con un paio di scarpe. Sexy e distinto, direi diciamo che queste sono le tre parole principali da tenere a mente per questo tipo di serate di Capodanno.

Oggetto: Una serata fuori

C’è chi festeggerà il nuovo anno in relativa tranquillità, ed è chiaro che c’è chi resta sveglio fino alle prime ore del mattino con piacere…

Quindi è il momento del quarto ed ultimo outfit, “clubbing”. Questa volta, il nostro specialista ha scelto una tuta in Lycra grigio argento, stretta nella parte superiore, ma con le gambe abbastanza larghe per essere comoda e alla moda. “Troviamo una scollatura profonda e una cintura con maxi fiocco per definire chiaramente il punto vita ed evidenziare la silhouette”.

Consigli degli esperti: “Andremo in discoteca a festeggiare Capodanno e vogliamo un outfit facile da indossare e comodo. Per brillare sulla pista da ballo, penso che possiamo anche permetterci di essere più glamour, più sexy e più eccentriche! Per quanto riguarda le scarpe, restiamo fedeli alle stesse scelte di una volta: stivali, stivaletti, oppure tacchi a spillo per chi non ha paura di affrontare la pista da ballo con i tacchi… Tuttavia, saranno preferiti i tacchi quadrati sopra gli aghi.”

Dalla parte maschile quindi? A cosa dovresti prestare particolare attenzione quando scegli i tuoi vestiti? “Penso che sia meglio puntare sulla sobrietà e attenersi a look classici per evitare errori, poiché questa rimane l’opzione migliore per me. Ciò non mi impedisce di concentrarmi su qualche pezzo più creativo o moderno, ovviamente. Per un pranzo in famiglia, sceglierò un look “sporty chic”, con una giacca. Nera con il collo alto. Un colore intramontabile e sempre elegante. Che si può abbinare con jeans e bomber di pelle marrone, per esempio, con scarpe abbinate e stivali. La cintura. Stiamo con la famiglia, restando freschi, casual. Se restiamo a casa, in modalità cocoon, “Pantaloni di lana e una giacca ampia, sui toni del beige, con un paio di calzini spessi, come da donna . Per gli uomini consiglio i calzini semplici di lana, sono più eleganti.”

Per una festa di Capodanno che sarà più formale c’è ovviamente l’intramontabile e tradizionale smoking. “Se volete un look più esotico, basta tenere la giacca da smoking e completare l’outfit con jeans e camicia bianca, ad esempio. Sta tornando di moda anche la cravatta. Vi consiglio di sceglierla in seta o in raso e nera. Infine, nella club, non deviare altrimenti sarai rifiutato all’ingresso! Scegli una maglietta e una giacca.”