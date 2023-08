Ecco i seguenti gratta e vinci offerti dalla Lotteria Nazionale: Le possibilità di vincita sono in aumento

Lunedì, la National Lottery ha rilasciato una nuova versione del suo gratta e vinci Astro. Una nuova formula promette, il più delle volte, maggiori possibilità di vincita e importi maggiori. “Scommettendo 2€, ora puoi vincere fino a 50.000€, 5 volte di più rispetto alla nostra vecchia versione. Scegli il segno zodiacale che ti porterà fortuna e se hai due simboli identici, le stelle saranno dalla tua parte. Vinci l’importo corrispondente. E non è finita. Quindi gratta l’area “bonus” e se trovi un importo lì, lo vinciPuoi leggere nella descrizione del gioco.

A questa novità in modalità “Fisico” seguirà la consueta serie di fine anno. Nel frattempo, nuovi giochi online verranno lanciati almeno ad ottobre, e un altro a novembre, ci dice la Lotteria Nazionale.

Ma sia che tu approfitti di queste nuove funzionalità o ti lanci in giochi che hanno avuto successo per anni, è sempre interessante dare un’occhiata alle probabilità. Per il nuovo gioco Astro, devi contare una possibilità su 3,95€ di vincere. Per Halloween Cash Buster (rilasciato il 16/10), stiamo parlando di una possibilità su 2,89. Infine, Winter Raceway (rilasciato il 27/11) abbassa ulteriormente quel numero: 1 possibilità su 2.10.

Ma attenzione, chiaramente non si tratta delle probabilità di vincere il jackpot. Questa è la possibilità di vincere almeno la vincita minima. Comprendiamo quindi che la possibilità di non perdere denaro – se scontiamo il prezzo di acquisto del biglietto – è già molto inferiore. Abbiamo proposto l’esempio del Winners Club qualche mese fa. “La Lotteria Nazionale offre un biglietto gratta e vinci che ti garantisce di vincere qualunque cosa accada. Tranne che su 1.250.000 biglietti messi in vendita in lotti (il lotto stampato), 1.223.208 biglietti rischiano di perdere € 1. E per una buona ragione, questi biglietti sono stati venduti al prezzo di 3€, solo questi biglietti ti garantiscono una vincita di almeno 2€, insomma perdi, rimangono solo 26.792 biglietti vincenti e solo una possibilità su 625.000 di vincere il jackpot da 10.000€. la probabilità di vincita del 100% inizialmente annunciata, in realtà scende a una probabilità del 2,14% di vincere più della tua scommessa!”