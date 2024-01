Taylor Swift ha scritto Argylle? Matthew Vaughn reagisce alle voci folli

La commedia di spionaggio del regista di Kingsman ha dato vita a una strana teoria. Spiegazioni.

Qualche giorno fa si è diffusa in Internet una voce… Taylor Swift Avrebbe scritto il libro dietro il film Grande A Matteo Vaughn !

“Io non sono molto sul web, quindi mia figlia è venuta a trovarmi e mi ha detto: “Non mi hai mai detto che Taylor ha scritto il libro!” dice il regista Pietre rotolanti.

Infatti, la comunità di fan della pop star, conosciuta come Swifties, è all'origine di questa incredibile storia. A rischio di deludere qualcuno, Grande In realtà è adattato da un romanzo, ma non è scritto a mano Taylor Swiftil suo manager smentisce immediatamente.

“La guardo stupito: “Di cosa stai parlando? Taylor Swift ha scritto il libro?” Lei rispose: “Non ha scritto il libro!” Matteo Vaughn A sua figlia. Ellie Conway In realtà è lui il vero autore del romanzo di spionaggio. “Ridevo perché dicevo a me stesso: 'questo non è vero ! Non ha scritto il libro! Ma mia figlia era convinta“, dice il regista.

I due indizi che per primi hanno portato Swifties a questa teoria sono stati la somiglianza tra il gatto del cantante e la mascotte pelosa del film, che appare nel trailer. in secondo luogo, Taylor Swift In precedenza ha utilizzato pseudonimi per scrivere canzoni eseguite da altri artisti come ““Questo è ciò da cui provengo.”cantata da Rihanna.

ESCLUSI – “It's So Crazy”: Matthew Vaughn ci parla del reboot di Kick-Ass

Tuttavia, il libro originale ha una storia molto più unica di quella degli Swifties. Pubblicato il 9 gennaio 2024, è il primo romanzo dell'autore Ellie Conwayil cui nome è attribuito al personaggio principale del film da lei interpretato Bryce Dallas Howard.

Attenzione, è qui che bisogna riprendere: il romanzo originale è un puro libro di spionaggio, mentre il film immagina l'avventura dell'autrice mentre affronta delle vere spie dopo aver accidentalmente scritto informazioni riservate nei suoi romanzi.

Telefono Quindi immagina cosa accadrebbe se fosse reale Ellie Conway Si è ritrovata accidentalmente immersa nel suo romanzo, invece di immaginare un adattamento nel senso stretto del vero romanzo Grande. Più muori, più muori. “C'è un libro vero… ed è un libro molto bello. C'è Ellie Conway che ha scritto il libro, ma non è Taylor Swift“, Confermo Matteo Vaughn.

Inoltre, molto prima che la teoria degli Swifties venisse alla luce, l'autore aveva già ispirato un enigma che ho citato Reporter di Hollywood Nel 2022. Momento della pubblicazioneGrandeNon c'erano informazioni sullo scrittore, il che rafforzava il segreto dello straordinario successo del primo romanzo. Anche senza essere pubblicato, il suo libro è già stato acquistato da Apple TV+ per un contratto da 200 milioni di dollari con un cast stellare.

Quando digiti Elly Conway su Internet francese, otterrai semplicemente “Ellie Conway è nata e cresciuta nello stato di New York. Sta scrivendo il suo primo romanzo GrandeMentre lavoravo la sera come cameriera in un ristorante“, tramite Google Libri. Non una sola foto del suo volto appare sul suo account Instagram molto serioso; si tratta solo di promuovere il suo romanzo, il suo cane e il suo albero di Natale. A peggiorare le cose: la sua foto del profilo non è altro che una normale tazza di caffè. Per non parlare del suo silenzio sulle offerte di interviste…

Chi sei, Miss Conway, che è stata sedotta dalla sua prima opera, Matthew Vaughn, che la descrisse come “Il franchise di spionaggio più affascinante e originale dai tempi dei libri di Ian Fleming [le créateur de James Bond]“? Sei una star che si nasconde dietro uno pseudonimo? Una scrittrice riservata che tiene alla propria privacy? Forse uno scrittore maschio? O forse anche un gatto?… Dopo il mistero che circonda Elena Ferrante, il segreto di Eli è in corso!

Grande Arriverà nei cinema il 31 gennaio 2024. Nel frattempo, ecco il trailer: