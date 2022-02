Quanto Guadagno i Giocatori di Poker? La Risposta ti Può Sorprendere

Essere un giocatore di poker professionista è un po’ come essere un astronauta o una rock star per la maggior parte delle persone. È un’idea così fuori dal mondo per loro che sono naturalmente affascinati da coloro che lo fanno.

E con questo, ovviamente, vogliono sapere quanti soldi sono coinvolti. La gente ti chiederà semplicemente di punto in bianco quanti soldi guadagnano i giocatori di poker.

Quindi ecco la risposta rapida:

I buoni giocatori di poker in giochi online con puntate piccole come guadagneranno tra $600 e $5000 al mese. I buoni giocatori di poker in giochi dal vivo come guadagneranno tra $ 1000 e $ 10000 al mese. I buoni giocatori di poker con poste alte guadagneranno 100k al mese o più.

La gente vuole sapere quanti soldi guadagnano i giocatori di poker.

Devo essere onesto però, questa domanda mi infastidiva a morte! Succedeva sempre a un evento sociale o a una festa in cui stavo parlando con qualcuno che avevo appena incontrato o che conoscevo a malapena.

Una volta che si sono resi conto del fatto che ho giocato a poker su Internet per vivere, una sfilza di domande ridicole avrebbe iniziato a vomitare spasmodicamente dalla loro bocca come:

“Wow, puoi davvero fare soldi facendo questo?”

“Quindi uh… tipo qual è la tua vittoria più grande?”

E questa linea di interrogatorio finirebbe sempre con l’imprudentemente schietto:

“Quindi uh… tipo quanto guadagni fratello?”

Sul serio?

In quale altro universo alternativo è bello avvicinarsi a un quasi perfetto sconosciuto e chiedere loro qual è il loro reddito? Non è in nessuno di loro ovviamente!

Non chiederei mai a nessuno dei miei amici (per non parlare di un perfetto sconosciuto) quanti soldi guadagnano con il loro lavoro di medici, operai, proprietari di piccole imprese o assistenti sociali.

Come mai? Perché nessuno fa questa domanda! È considerato un tabù nella nostra società. Ma poiché sono un “giocatore di poker”, è ok nella loro mente per qualche bizzarra ragione.

Va bene, respiro profondo.

Quanti soldi guadagnano i giocatori di poker online?

Va bene, quindi entriamo subito in esso. Parlerò di ciò che conosco meglio, in particolare il poker online e i cash game.

Se giochi a SNG o MTT, questo articolo probabilmente non ti sarà particolarmente utile. Ci sono sicuramente molti grinder professionali in questi formati che funzionano abbastanza bene da soli. Non sono un esperto, quindi non voglio speculare.

Non dirò molto nemmeno sul poker dal vivo. Ovviamente il ritmo incredibilmente lento del gioco e il fatto che puoi giocare solo su un tavolo fa davvero schifo per un giocatore online come me.

Tuttavia, questo è mitigato dal fatto che i peggiori giocatori sulla terra amano giocare a poker dal vivo nei casinò. Ci sono molti professionisti dal vivo là fuori che fanno abbastanza bene per se stessi, ne sono sicuro.

Quanto si vince e quanto si perde

Come ho detto prima, la prima cosa che devi capire è che la maggior parte dei giocatori di poker in realtà perde denaro.

Sì, hai sentito bene. E anche ai micro che sono la posta più bassa! La maggior parte delle persone perde ancora. Impara queste due regole cardinali in modo da non perdere come il resto!

Ad ogni modo, anche dopo il rakeback nel lungo periodo, fino al 75% dei giocatori di poker perde denaro. Ciò è dovuto principalmente al rake che entra in gioco e a molte cattive giocate.

Quindi solo qualcosa come il 25% delle persone che giocano a poker ci guadagna davvero a lungo termine. Inoltre, solo il 10% delle persone sta davvero schiacciando i giochi. Queste sono le persone che hanno maggiori probabilità di “diventare professionisti”, quindi mi concentrerò su di loro in questo articolo.

Queste stime sono in parte il motivo per cui ho cercato di predicare la realtà del poker professionale qui prima. Il poker per guadagnarsi da vivere (o un buon reddito secondario) funziona alla grande per alcune persone. Tuttavia, per la maggior parte delle persone questo gioco finisce per essere un hobby che non paga esattamente così bene.

Ma supponiamo che tu sia in quel 10% circa di vincitori seri in questo gioco. E tieni presente che mentre il 10% è un piccolo numero in termini relativi, se si considera l’enorme volume di persone che giocano a poker online e nei casinò di tutto il mondo, questo è in realtà un numero enorme di persone.

Ecco un esempio di quello che si può ottenere:

Userò un livello di volume tipico per un grinder multi tavolo online professionale a tempo pieno di circa 100.000 mani al mese. Se stai giocando un numero moderato di tavoli (8-16) per 4-6 ore al giorno, non dovrebbe essere troppo difficile raggiungere questo numero.

Supponiamo di giocare a 12 tavoli per esempio 5 ore al giorno. Se stai giocando full ring, probabilmente puoi aspettarti di ottenere circa 70 mani all’ora a ogni tavolo e quindi 840 mani all’ora.

In termini di soldi, se vinci 60 centesimi per ogni mano, in media, allora guadagnerai $600 al mese.

Puoi fare calcoli in base alle mani che riesci a giocare.