Jill revient en télé… avec une emissione culte de RTL!

Cette emissione a toujours bien porté son nom. La rivista «Docs de choc» avait en effet pour mission, juste après le JT de 19 heures (comme on disait à l’époque), de revenir sur les plus grandis catastrophes de l’histoire et les drames humains qui en découlaient. Des images “choc” longtemps présentées (11 ans) di Charlotte Baut qui était aussi la productrice du program. A son départ, Daniela Prepeliuc – qui officie désormais à la maison d’en face – avait pris le relais pour quelques numéros estivaux, jusqu’en 2017.

Voilà donc cinq ans que le concept avait été remisé dans les tiroirs de RTL. Et il en ressortira, apprend-on à bonne source, vraisemblablement très bientôt. Un « reboot » de « Docs de choc » est actuellement en préparation et il s´agira là non pas d´un retour, mais deux puisque sa présentation serait alors confiée à Jill (Vandermeulen) qui n’àapparaîctlement plus que pon ‘antenne depuis qu´elle a rendu sa casquette de speakerine. Toujours selon nos infos, la jeune femme se verra attribuer une nouvelle case horaire avec le magazine, mais pas sur RTL. C´est en effet ClubRTL qui devrait programmer l´émission dans quelques semaines…