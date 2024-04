“Non pensavo che mi avrebbero toccato così”: Sandrine Dance scoppia in lacrime mentre passa il testimone a María del Río in “L'amore nella prateria”

Questo è un vero punto di svolta nella storia L'amore è nel prato. Dopo 12 stagioni in cui ha ospitato lo spettacolo, Sandrine Dance ha scelto di abbandonare la nave, lasciando il comando a Maria del Río. Mercoledì sera, prima di presentare i dieci contadini le cui avventure saranno seguite tra pochi mesi su RTL-tvi, i due conduttori si sono riuniti a Rochefort per lanciare la sedicesima stagione del programma e passarsi il testimone.

“Sono felice di far parte di questa grande famiglia“, dice Maria del Río subito prima di dare la parola al suo collega di Calle Jorgin.

“A parte l'avventura umana, credo che vivrai molte altre avventure. Questo è anche ciò che rende lo spettacolo così potente. Siamo in contatto con la vita reale in ogni senso della parola. Questo spettacolo mi ha fatto crescere in maturità e psicologia ma sono davvero tranquillo. So di aver fatto la mia parte di lavoro. Sento che devo andare avanti e che anche lo spettacolo dovrebbe continuare“, confida Sandrine Dance prima di sorridere di gioia.Un po' di modernità e freschezza“Che Maria del Rio porterà allo spettacolo”, dice.

Ma la passione sale. “Lascio mio figlio L'amore è nel prato. Ma in realtà sono felice. Sto piangendo e non so perchédice Sandrine Dance mentre piange all'ospite dietro di lei. Lascerò decidere a te perché vivrai cose pazzesche con una squadra pazzesca e persone fantastiche. Non pensavo che mi sarei mossa così. Vivrai l'avventura più bella della tua vita. cogliere l'occasione!“

Tuttavia, l’umorismo prende presto il sopravvento. Sandrine Dance suggerisce infatti a Maria del Río di chiamarla se, durante le riprese, quest'ultima non riesce a distinguere due razze di mucche. “Te lo spiegherò!“, come dici.

Al tramonto, a bordo del trattore dell'Arno, candidato alla Stagione 14, Sandrine Dance saluta e permette a María del Río di unirsi ai cuori di questa stagione per prendere il suo.