“J’ai la pétoche!”: Surprise à The Voice Belgique 10, BJ Scott passe alla prima audizione all’aveugle

Après avoir obtenu son dernier talent -Matthieu sur une superbe reprise de Lego House d’Ed Sheeran-, Bj Scott a été mise au défi par ses camarades coaches de passer une Blind Auditions pour fêter la fin de ces auditions à l’aveugle de saison anniversario de La voce belga. “J’ai la pétoche!”, Confessa celle qui a accepté de se challenger dans l’arène de The Voice Belgique, l’émission qui l’a révélée au grand jour.

La mamma ayant participé à 9 des 10 saisons, elle a été titillée par ses compères. “Je crois que j’ai vu plus de 1000 talents au total venir ici sur ce plateau”, confesse celle qui accepte le challenge. “C’est un honneur et une grande opportunité car je n’ai jamais eu ce genere d’émission plus jeune”. Même si elle avoue que… “c’est flippant à mort!” Après une prestation époustouflante sur “Georgia on my mind” di Ray Charles, les quatre fauteuils se retournent (Black M, Willem et Typh Barrow ensemble avant un quatrième surprise avec Fanny Jandrain). Et Beverly Jo Scott reçoit ensuite une tonne de compliments. “On a beaucoup de chance de t’avoir dans notre équipe Bj”, dixit Typh Barrow, émue. “Tu es un immenso talento et tu rayonnes”. Momento emozione… “Vive la Belgique bordel!” balance en conclusione celle qui est devenue l’emblème du télécrochet version belge. Pour une voix aussi classe que sublime.

Rendez-vous mardi prochain, toujours sur la Une (RTBF) pour les KO qui remplacent les Duels.