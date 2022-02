Voici les quatre stars qui vont débarquer en co-coachs pour les KO de The Voice Belgique 10

Leurs visit ont été révélés à l’issue du Blind 7 hier soir sur la RTBF. Pour les KO, épreuve éliminatoire qui sostituire la mitica étape des Duels et qui démarre mardi soir prochain (15 février à 20h15 sur la Une), les quatre coaches ont fait appel à des artistes de renom pour les épauler. Durant cette étape, chaque coach decide di confrontarsi con i suoi talenti sull’altopiano. Ceux-ci interpréteront, à tour de rôle une chanson de leur choix. À la suite de ces prestations, le coach choisira le talent qu’il souhaite emmener aux lives.

Pour les coachings de cette nouvelle épreuve cruciale, Christophe Willem -aka la Tortue- a décidé de faire appel à Yseult. Une artiste révélée nel 2013, come l’allenatore di The Voice Belgique nel 2006, par la Nouvelle Star. Ricompensa aux Vittorie della musica 2021 dans la categoria Rivelazione femminile, Yseult n’est autre que l’interprète de textes forts comme “Corpo”, “Cattivo ragazzo” tu bis sa dernière collaborazione “Pausa Bacio X” avec Eddy de Pretto. Une voix aussi singluière que brute qui a notamment scritto per The Black Eyed Peas, Jenifer o encore Chimène Badi.

Pour rever le challenge des KO, Typh Barrow fait appel à l’un des pionniers du rap, Mc Solaar. Déjà venu performer sur les Lives, l’interprète des tube “Carolina“ et “Vittime de la mode” aux trois millioni di albums vendus va pouvoir mettre son expérience -importance de la qualité des textes et de l’interprétation- et sa “force tranquille” au service des talents de la chanteuse belge.

Black M, l’autre nouveau coach di The Voice Belgique, a voulu placer la barre haut en invitant la chanteuse Zaho, plusieurs fois récompensa aux NRJ Music Awards et détentrice d’un MTV Europe Music Award. Le membre de la Sexion D’assaut désire mettre toutes les chances de son côté pour son coaching avec celle qui l’accompagnait déjà sur le titre “Parle-moi”. Connue pour son tube “C’est chelou”, Zaho Questa è stata la reputazione di artisti come Céline Dion mais aussi des rappeurs come Soprano, La Fouine, MHD e Naps.

Enfin, la Mama Bj Scott a, elle, fait appel à son grand ami chanteur Axel Bauer. Connu pour ses célèbres tubi comme Eteins la lumièRif” tu “Carico”, l’artista francese è un annotazione collaborativa con le stelle della canzone francese come Zazie, Florent Pagny o il rimpianto Johnny Hallyday. Après avoir soutenu son fils, Jim Bauer, finalista della stagione 10 di The Voice France, Axel Bauer en connaît un rayon sur les saisons anniversaires du télécrochet. Un co-coach de poids, qui revient avec un album, pour Beverly Jo Scott.