Quando gli uccelli smettono di migrare verso l’Africa “è come se l’evoluzione stesse accadendo proprio davanti ai nostri occhi”.

Uccelli che rimangono in Europa e non migrano più in Africa, giovani uccelli che nascono in ottobre invece che in primavera … Per gli scienziati, l’osservazione è chiara: il cambiamento climatico ha un impatto così grande sugli uccelli che cambia persino completamente il loro comportamento.

La silvia non migra più in Nord Africa per svernare. Migrare in Gran Bretagna. © Tutti i diritti riservati

Ad esempio, un warbler (vedi sopra) non migra più in Nord Africa per svernare (inverno) ma in Gran Bretagna. Sebbene molte specie continuino a migrare in Africa, “È stato osservato che in 30 anni questi uccelli trascorrono altri 15 giorni in Europa. Di conseguenza, questo riduce di 15 giorni in Africa in inverno. Quindi c’è una chiara tendenza per gli uccelli migratori a trascorrere più tempo in Europa. In inverno, “ Jean-Yves Paquet spiega.

Il problema è che questi uccelli migratori possono eventualmente competere con le specie sedentarie, quelle che non migrano. Il cibo – scarso in inverno – deve poi essere distribuito a più specie. “Possiamo presumere che ciò accadrà, e aggiungiamo ulteriore stress e causiamo problemi imprevisti”pensa Jean-Yves Paquet.

Tutto ciò che serve è un inverno freddo e tutti questi uccelli muoiono all’istante

Un altro problema con la sopravvivenza in Europa… Questa specie è più sensibile ai cambiamenti improvvisi del tempo. “Prima, la rondine, ad esempio, trascorreva l’inverno in Africa. Per diversi anni rimasero ai margini del Mediterraneo, nell’Europa meridionale. NSMa tutto ciò che serve è un inverno freddo e una settimana di gelo, e tutti questi uccelli muoiono in una volta ” Spiega l’ornitologo Mario Ninan.