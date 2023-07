Ondata di caldo: perché usare un condizionatore d’aria può essere pericoloso per la salute?

Mentre una nuova ondata di caldo sta colpendo da diversi giorni il sud della Francia, i condizionatori funzionano a pieno regime. Ma non è sicuro per il corpo a seconda del suo utilizzo. spiegazioni.

Mentre i record di calore stanno scendendo uno a uno nel sud del Paese, l’aria condizionata è più importante che mai grazie alla sua capacità di rinfrescare gli ambienti interni e ha un effetto positivo sulla nostra salute. Perché l’aria fresca riduce la stanchezza e la disidratazione causate dall’ondata di caldo. Rende più facile addormentarsi.

Alcuni modelli sono dotati di filtri antiparticolato che trattengono vari contaminanti e microbi. Sebbene non trattengano tutte le particelle virali, filtrano polvere, allergeni e batteri, spiega Giornale della salute.

L’aria condizionata riduce il rischio di malattie cardiovascolari

I condizionatori d’aria riducono il rischio di malattie cardiovascolariSecondo uno studio statunitense del 2018 Giornale della salute. Infatti, nell’ipertermia, i vasi sanguigni si dilatano, il sangue circola nelle estremità e il cuore deve lavorare di più. L’uso di un condizionatore d’aria riduce questi effetti.

Ma l’aria condizionata non ha solo effetti benefici, e il suo uso improprio comporta anche rischi per la salute.

Raffreddore, angina, secchezza oculare…

Innanzitutto, asciuga le mucose. Perché asciugando l’aria, può causare fastidio agli occhi o al naso e alla gola e causare raffreddore, faringite, angina e secchezza oculare.

Successivamente, può causare mal di testa o crampi muscolari.

Infine, attenzione allo shock termico. Se funzionasse continuamente e con una differenza di temperatura di 10 gradi Celsius, potrebbe portare alla perdita di coscienza o addirittura all’arresto della respirazione.

Per evitare ciò, si consiglia di non abbassare la temperatura dell’aria condizionata al di sotto dei 26°C.

Più grave: malattia del legionario

Ma sicuramente il rischio più importante è la trasmissione di una polmonite grave, che può essere fatale. Quando i sistemi di climatizzazione non vengono mantenuti correttamente, possono ospitare germi che in seguito diffonderai. In particolare, può esporvi alla legionella, una polmonite batterica potenzialmente fatale.

batteri coinvolti, del genere legionella, è presente in “molte fonti di acqua dolce calda”, secondo l’Istituto Pasteur. Potresti essere nel tuo condizionatore d’aria se il sistema utilizza l’acqua per raffreddare l’aria. Questo tipo di sistema è ampiamente diffuso in hotel, ospedali e altre grandi istituzioni. Se l’acqua è contaminata, le alte temperature permettono ai batteri di moltiplicarsi, per poi circolare nell’aria grazie alle fini goccioline.