Qualche accenno al ritorno della regina Azshara nella patch 10.0.7? -Mondo di Warcraft

Come sai, se hai superato il PTR 10.0.7, i Naga sono tornati in WoW. Trovato in Accesso negato isora Ha trovato un libro misterioso che potrebbe suggerire che la regina Azshara non ha detto la sua ultima parola…

Un libro intitolato A Song of the Depths può già essere trovato nella prossima area di aggiornamento di Dragonflight. Tuttavia, quest’ultimo fornisce diversi indizi su un possibile ritorno a Ezzara.

Ecco una traduzione francese:

Ehi, ehi! La nostra regina ci chiama da dietro il velo d'ombra. Ha trasceso il cerchio delle stelle e si è crogiolata nella sua eterna grandezza! Il momento che stavamo aspettando è vicino. Proprio in questo momento, il Messaggero raduna i figli della prima carne per recuperare ciò che era perduto. Devono ricordare i loro voti e servire coloro ai quali sono leali. Mentre faticano nelle profondità, viaggeremo verso le rive delle Terre dei Draghi, verso l'isola benedetta dove Worldbreaker ha accolto per la prima volta i loro sussurri. Quando una tempesta si placa, ne sorge un'altra. Le torce erano accese. I segreti che ha seppellito colpiranno come un pugnale nel cuore dei suoi cari! The Harbinger parla di una forza primordiale che cerca di porre fine all'ordine. Questa rabbia può essere progettata per servire i nostri fini. La fame ("fame", esito a tradurre) persa nel corso dei secoli si riprenderà. Un cuore oscuro e spezzato aspetta di essere preso. Quando queste cose accadranno, il messaggero adempirà l'ultima profezia e completerà la veglia. Solo allora la nostra Regina tornerà a governare il mare, il cielo e la terra. Dobbiamo prepararci. Ehi, ehi! Presto tutto ciò che era nascosto verrà rivelato.

Certo, il testo potrebbe parlare di un altro personaggio, ma gli indizi fanno subito pensare ad Azshara. Per quanto riguarda Worldbreaker, apparentemente è Deathwing, un ex Neltharion. D’altra parte, l’Araldo potrebbe essere Xal’atath, un nome che per voi potrebbe non significare nulla, ma che ha un certo significato nella storia di Azeroth. Secondo Ishora, anche Iridicron e Morozund possono essere influenzati da ciò che dice il libro.

Le cripte di Zeskira potrebbero essere un’opportunità per saperne di più su di loro. In ogni caso, la Frontiera Proibita è ben lungi dallo svelare tutti i suoi segreti ed è chiaro che la correzione sarà molto interessante.