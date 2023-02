L’Apple Watch rischia di essere bandito dagli Stati Uniti e Joe Biden non sta facendo nulla per fermarlo

La US International Trade Commission (ITC) minaccia di vietare la vendita dell’Apple Watch negli Stati Uniti, stabilendo che la multinazionale ha violato un brevetto per il suo sensore per elettrocardiogramma. Apple sperava di ottenere un veto dal presidente Joe Biden… che è stato appena negato.

Pertanto, la decisione di vietare la vendita dell’Apple Watch sul suolo americano è in via di conservazione. Dallo scorso dicembre, l’azienda della mela ha cercato di utilizzare il potere di veto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per bloccare una sentenza che minaccia di non poter commercializzare molti dei suoi orologi connessi nel Paese. Tuttavia, martedì 14 febbraio, il governo degli Stati Uniti ha rifiutato di salvare Apple, secondo quanto riferito dai media statunitensi collina.

Quindi Apple deve smettere di vendere gli ultimi sei modelli di Apple Watch (modelli SE non inclusi). Tuttavia, la società non ha detto la sua ultima parola.

Sensore ECG

Per capire questo caso, torniamo indietro. A dicembre 2022, un fulmine a Cupertino: la US International Trade Commission (ITC) Regole in base alle quali i brevetti Apple stanno violando a una startup californiana, AliveCor, per sviluppare un sensore per elettrocardiogramma (ECG) per orologi connessi. Il sensore su Apple Watch Series 4 identifica i media specializzati Ars Tecnica.

Apple e AliveCor hanno iniziato a lavorare a una partnership già nel 2015 e la piccola azienda ha pianificato di rilasciare accessori medici compatibili con il prossimo orologio del gigante della tecnologia. Tuttavia, quando la Serie 4 è stata rilasciata nel 2018, il modello ha anche proibito l’uso di tecnologie ECG di terze parti… costringendo AliveCor a smettere di vendere il suo prodotto e accusando Apple di violare i suoi brevetti.

Rivincita contro Samsung

Tuttavia, la sentenza ITC del dicembre 2022 è solo una raccomandazione. È diretto al governo degli Stati Uniti che può scegliere se applicarlo o meno. Ma come abbiamo accennato collinalo stato federale tende a rispettare la decisione di questa commissione per il commercio internazionale, che è bipartisan e indipendente … tranne che nel 2013. In un modo senza precedenti, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha bloccato una sentenza dell’ITC in cui Apple è stata, appunto, condannata per brevetto violazione L’invenzione del produttore sudcoreano Samsung per iPhone e iPad.

Apple ha cercato di riavviare il gioco, arruolando anche l’ex capo dell’ITC per fare pressione sul governo degli Stati Uniti, dice collina. Niente ha funzionato: il governo di Joe Biden ha rifiutato di usare il suo veto.

Divieto di vendita imprevisto

L’Apple Watch Series 4, 5, 6, 7, 8 e Ultra verrà ritirato dalla vendita negli Stati Uniti? Possiamo dubitarne. In primo luogo perché l’azienda di Cupertino intende impugnare la sentenza della US Trade Commission, secondo i media statunitensi. il bordo. Ma soprattutto perché l’ennesima sentenza del tribunale avviata ha dichiarato non validi i brevetti su cui AliveCor faceva valere le sue accuse. Quindi la startup californiana sta impugnando tale decisione da sola.

Pertanto, il divieto di vendita di orologi Apple connessi è ancora pendente su queste due disposizioni che, secondo collinanon dovrebbe lasciare la Terra prima di settembre 2024.

