Bronchiolite: un quarto dei ricoveri pediatrici avrebbe potuto essere evitato grazie a Beyfortus in questa stagione

In una nuova pubblicazione pubblicata venerdì 26 aprile, anche la Sanità Pubblica francese ha ottenuto un’efficacia di questa portata contro i ricoveri in terapia intensiva. Ma la novità sta in un'altra pubblicazione, realizzata in collaborazione con l'Istituto Pasteur, che sarà presto pubblicata su una rivista scientifica.

È stato evitato un ricovero ospedaliero per 40 bambini immunizzati

I ricercatori si sono basati su diversi dati: il numero di ricoveri per bronchiolite, la prevalenza del virus respiratorio sinciziale nei bambini, le dosi somministrate e così via. Il picco di ricoveri ospedalieri per bronchiolite da RSV è stato simile, tra i bambini di età compresa tra tre mesi e due anni che hanno ricevuto pochissime cure, in questa stagione rispetto alla stagione precedente. D'altro canto, il tasso era dimezzato di anno in anno tra i bambini sotto i 2 anni di età, molti dei quali erano immunizzati. Segno che Beyfortus sembra essere molto efficace.