Netflix: le star di 30 Rock e The Office si riuniranno – Serie di notizie

Gli attori Steve Carell e Tina Fey sono molto popolari negli Stati Uniti e reciteranno ancora una volta in una serie Netflix chiamata “The Four Seasons”.

Steve Carell e Tina Fey, noti per il loro genio comico, soprattutto negli Stati Uniti, saranno i protagonisti di una nuova serie Netflix chiamata “The Four Seasons”. Questa è la seconda volta che gli attori si rispondono. Nel 2010, sono apparsi insieme nel film Crazy Night, che racconta la guida notturna di una coppia a Manhattan.

Questo nuovo progetto per la piattaforma di streaming è in realtà un adattamento di una commedia degli anni '80, Le quattro stagioni, con Alan Alda e Carol Burnett. La storia ruota attorno a Jack e Kate, una coppia che va in vacanza con una coppia di amici ogni nuova stagione.

Il loro amico Nick è sorpreso quando arriva non con sua moglie Anne, ma con la sua nuova fidanzata, molto più giovane, Jenny. “I membri del gruppo, diventati tutti buoni amici di Anne, devono affrontare questo sviluppo inaspettato“, si legge nella sintesi.

Guardando il campo tutto fa pensare che si tratti di una serie limitata. 30 I fan del rock possono rallegrarsi: in Le quattro stagioni, Tina Fey collabora ancora una volta con gli scrittori Lang Fisher e Tracy Wigfield, suoi colleghi della sitcom lanciata nel 2006.

le quattro stagioniprossimamente su Netflix.