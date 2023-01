Stanco di continue notifiche? Instagram sta lanciando una nuova funzionalità

La modalità silenziosa disattiva le notifiche e invia una risposta automatica a BELGAIMAGE

Non riesci a concentrarti? Hai bisogno di 15 minuti di silenzio senza che la minima notifica ti disturbi? Il modo più semplice è interrompere il 4G o persino il tuo smartphone. Per tutti coloro per i quali questi gesti si rivelano troppo radicali e simili a un tuffo claustrofobico in apnea, Meta offre ora un’altra opzione (almeno nel mondo anglosassone): da qualche giorno utenti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia, Irlanda e Canada possono ordinare a Quiet un po’ dei loro follower attivando la “Modalità silenziosa” su Instagram. “La modalità silenziosa di Instagram disattiva le notifiche e invia una risposta automatica quando qualcuno ti indirizza, così puoi concentrarti su cose come guidare o studiare.ha detto meta. Questo passaggio in “modalità silenziosa” viene citato anche in pubblico, con riferimento al curriculum. I tuoi contatti sapranno di non sommergerti di messaggi. Questa nuova funzionalità testata nel mondo anglosassone non è ancora disponibile qui.

🎉 Nuove funzionalità di controllo 🎉 Oggi lanciamo nuovi strumenti per aiutare le persone, in particolare gli adolescenti, a gestire il proprio tempo e ciò che vedono su Instagram: – Modalità silenziosa – Parole nascoste per i consigli – Selezione multipla Non interessatohttps://t.co/6FwwLaqzwM pic.twitter.com/A5FbRb58XZ – Adamo Mosseri (@mosseri) 19 gennaio 2023

Questa modalità silenziosa è rivolta soprattutto ai più giovani. Come ha spiegato la portavoce di META, Lisa Crenshaw, sito web su The Vergel’app chiederà agli adolescenti di attivare la modalità dopo aver superato il “Una determinata quantità di tempo su Instagram a tarda notte“, al fine di limitare in questo momento le loro interazioni sociali, ed eventualmente il tempo che trascorrono sugli schermi. Tuttavia, il periodo dopo il quale apparirà questa raccomandazione non è stato specificato.

Ridurre l’impatto sulla salute mentale dei bambini

L’arrivo della modalità Silenziosa sembra essere una nuova risposta di Meta alle tante critiche che affliggono i social, in particolare Instagram. Nel 2021, documenti interni rilasciati da un informatore hanno rivelato che il gigante digitale aveva scoperto che Instagram stava esacerbando i problemi di immagine corporea di una ragazza su tre e che alcune ragazze adolescenti ne erano diventate dipendenti.

Nel 2022, uno studio francese mostra anche che i social network hanno influito sulla salute mentale di molti giovani. Pertanto, questa modalità silenziosa si unisce ad altri strumenti già pubblicati che sono stati presentati come modi per combattere questi effetti dannosi. All’inizio di gennaio, Instagram e Facebook hanno annunciato che gli inserzionisti non potevano più rivolgersi agli adolescenti in base al loro genere su queste piattaforme.

