Cami, Zangief e la piccola Lilly completano il cast nel lancio di Street Fighter 6

Mentre stasera è andato in onda l’evento Playstation Digital State of Play, siamo stati in grado di scoprirlo CamiE Zangief et al giglio, gli ultimi tre personaggi giocabili verranno lanciati su PS5, PS4 e Xbox Series X| S e Steam il 2 giugno 2023. Questo trio di combattenti viene completato Elenco di 18 caratteri dal lanciochi capisce Gli otto personaggi storici di Street Fighter (Ryu, Ken, Chun Li, Gil, Zangiev, E. Honda, Blanca, Dalsim), Quattro personaggi ricorrenti della saga (Kami, Juri, DJ, Luke) e altri Sei nuovi arrivati (Lily, Jimmy, Kimberly, Manon, Marissa, JP).

E stiamo ancora aspettando il ritorno di C. Viper!

Come altri personaggi rivelati in precedenza, Cammy, Zangief e Lily offrono ciascuno il proprio stile di combattimento e personalità unici.

CAMMY : Cammy, un’amica felina, è apparsa per la prima volta in Super Street Fighter II, con il suo arsenale di potenti attacchi, tra cui Spiral Arrow, Cannon Spike e Holligan Combination. La versione superiore di ciascuno di questi tre colpi è stata potenziata per consentire ritardi e modifiche per attributi o danni. Dopo averla incontrata, i giocatori visiteranno il livello di King Street, un nebbioso paesaggio industriale in cui imperversa. Le sue super arti come Killer Bee Spin e Delta Red Assault saranno le sue risorse principali per mettere in ginocchio i suoi avversari ed eccitare la folla.

Zangief : L’enorme lottatore sale sul ring! Un punto fermo della serie che ama mostrare la sua forza sul palco della Barmaley Steelworks, il wrestler professionista Zangief tiene i suoi famosi lanci come lo Screw Piledriver e il Siberian Express. Adotta anche nuove mosse come il lancio della tempesta nella tundra. La sua Super Art di livello 2, Cyclone Lariat e Bolshoi Storm Buster di livello 3 consolideranno sicuramente la sua reputazione di duro nell’universo di Street Fighter.