Proposta della Commissione criticata per “mancanza di ambizione” – EURACTIV.com

La proposta della Commissione per la legislazione sul suolo non è all’altezza dell’ambizione originaria di conferire al suolo uno status di protezione simile a quello dell’aria o dell’acqua, affermano i legislatori e gli attivisti ambientali.

Mentre circa il 70% dei suoli nell’Unione europea è in cattive condizioni di salute, mercoledì (5 luglio) la Commissione ha presentato la sua prima proposta di regolamento sul controllo del suolo.

“I suoli sani sono una parte essenziale della soluzione per costruire la resilienza ai disastri naturali, aiutandoci a raggiungere la neutralità climatica e invertendo la perdita di biodiversità e la desertificazione”.Il commissario europeo per l’Ambiente Virginius Sienkiewicz ha affermato presentando la proposta.

“Stiamo colmando un importante vuoto giuridico ponendo il territorio – insieme all’aria, all’acqua e all’ambiente marino – sotto il diritto dell’UE”ha sottolineato.

Nell’ambito della strategia europea per il suolo presentata nel 2021, la Commissione lo ha fatto considerata all’inizio UN legislazione sulla salute del suolo Progettato per dare al suolo lo stesso status giuridico che hanno già aria e acqua nell’Unione Europea. Quando la legge è stata introdotta, il suo titolo era cambiato in Soil Control Act.

Identificazione e monitoraggio

Di conseguenza, la legislazione si concentra sulla creazione di a Definizione di salute del suolo così come un Un quadro per il monitoraggio della salute del suoloSinkevičius ha affermato, aggiungendo che il quadro raccoglierà dati dalle agenzie nazionali e dal programma di monitoraggio spaziale Copernicus dell’Unione europea.

Secondo la proposta, gli Stati membri saranno obbligati a raccogliere e valutare i dati sulla salute del suolo entro cinque anni secondo una metodologia armonizzata a livello dell’UE.

Questi dati saranno quindi combinati con la ricerca del programma di monitoraggio spaziale Copernicus dell’Unione europea per ottenere un quadro della salute del suolo in tutta l’Unione europea.

La direttiva mira inoltre a consentire agli agricoltori di aumentare il proprio reddito attraverso un sistema volontario di certificazione della salute del suolo, che dovrebbe andare di pari passo con gli standard di certificazione per stoccaggio del carbonio nei suoli agricoli, Recentemente proposto dalla commissione, ha spiegato Sinkevičius.

Tuttavia, se il testo “Introduce sistemi di gestione sostenibile e pratiche di ripristino” mediante il quale gli agricoltori possono promuovere la salute del suolo, non prevede l’obbligo per gli agricoltori o gli Stati membri di agire al di là del monitoraggio.

Piccola ambizione

Per i legislatori ambientali, la ridenominazione della legge suggerisce anche che l’ambizione della legislazione non è quella originariamente dichiarata dalla commissione.

“L’odierna proposta della Commissione per una ‘direttiva sul monitoraggio del suolo’ non ha nulla a che fare con la ‘legislazione sulla protezione del suolo’, come annunciato dalla Commissione nella sua strategia di monitoraggio del suolo. Suoli»Martin Hösling, eurodeputato di Grenz, ha dichiarato in una nota.

Con l’obiettivo di rendere sani tutti i suoli dell’UE entro il 2050, è stata presentata come un’opzione piuttosto che un obiettivo vincolante, e senza l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per la salute del suolo, la proposta “Molto debole”Ha aggiunto.

rinominare La legislazione sul suolo indica che l’attenzione si è concentrata sul semplice monitoraggio della salute del suolo piuttosto che sulla garanzia del suo miglioramento.Lo ha affermato anche Caroline Heinsel, assistente responsabile delle politiche presso l’Ufficio europeo dell’ambiente (EEB).

Secondo l’attivista ambientale: “La proposta è al di sotto delle aspettative non includendo obiettivi legalmente vincolanti o richiedendo piani obbligatori”..

Il ruolo del Partito popolare europeo

Nel frattempo, gli eurodeputati verdi Thomas Weitz e Sarah Wiener sospettano che dietro la direttiva ci sia un’intensa attività di lobbying negli ultimi mesi da parte del Partito popolare europeo di destra contro le misure ambientali in agricoltura. “mancanza di morso”.

guida “È stato significativamente annacquato per paura della campagna anti-ambientale del PPE”Mr. Waitz ha detto in una dichiarazione.

Alla domanda in conferenza stampa se queste affermazioni fossero vere, Sinkevičius ha affermato che la nuova legge sul suolo è ancora valida. ‘Un grande passo avanti’Ha sottolineato che questa è la prima volta che la Commissione è riuscita a proporre una legislazione sul suolo a livello dell’Unione europea.

Non è facile proporre una legislazione.ha sottolineato.

Il commissario ha anche sostenuto che definire e monitorare la salute del suolo, come previsto nella proposta, è a “La prima tappa” Successivamente necessario per migliorare lo stato del suolo nell’Unione europea.

Allo stesso tempo, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ha indicato che il pacchetto di proposte legislative comprendente la legislazione sul suolo potrebbe contribuire a appianare le differenze con la politica sulle pratiche occupazionali.

“Abbiamo cercato di costruire ponti tra queste diverse posizioni e forse queste proposte ci aiuteranno”.Egli ha detto.

Anche il produttore di fertilizzanti YARA ha elogiato la proposta “Un passo importante verso un quadro completo e coerente per il miglioramento continuo della salute del suolo nell’Unione europea”.

Meno entusiasta invece l’industria alimentare.

“Attualmente esiste una significativa carenza di finanziamenti per soddisfare le ambizioni dell’UE di migliorare la salute del suolo”.ha commentato l’associazione dell’industria alimentare FoodDrink Europe in un comunicato stampa.

Sebbene la legge “Fornisce una buona base per ricette del suolo, indicatori e pratiche di gestione sostenibile del suolo, e manca di linee guida chiare e strumenti innovativi per l’uso e il ripristino del suolo da parte degli attori della filiera agroalimentare”.hanno aggiunto.

La proposta avanzata dalla Commissione sarà ora vagliata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, che potranno suggerire modifiche prima dell’approvazione della versione finale.

Tuttavia, non è stato ancora confermato che questo processo possa essere completato prima delle elezioni europee del prossimo giugno.

[Édité par Anne-Sophie Gayet]