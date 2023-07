Un’incredibile scoperta da parte del James Webb Telescope di un noto buco nero supermassiccio

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] 20 anni di Futura con Françoise Combes Il 2021 è l’anno del 20° anniversario di Futura! In questa splendida occasione abbiamo…

nel 2015, telescopiotelescopio Hubble ha battuto il record per la distanza di a galassiagalassia Osservandone uno che allora si chiamava EGSY8p7, ma è stato rinominato da CEERS_1019. IL Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Lo notò circa 570 milioni di anni fa. I fotoni emessi da questa galassia nel visibile o nell’ultravioletto l’hanno vista lunghezza d’ondalunghezza d’onda Espanso a causa dell’espansione dello spazio durante il loro viaggio prima di essere catturato da SpecchioSpecchio A HubbleHubblequindi viene assorbito dai suoi sensori CCD.

parte di fantasmafantasma Da CEERS_1019 è stato spostato verso il rosso e più precisamente versoInfrarossiInfrarossi. La galassia stessa è una specie di esemplare dell’epoca UniversoUniverso Può essere osservato dove ciò che chiamano i cosmologi reionizzazionereionizzazione. L’problemaproblema Radiazioni fossili, circa 380.000 anni fa la grande esplosionela grande esplosioneè stato prodotto per la prima volta atomiatomi neutro. Ma dopo poche centinaia di milioni di anni, i raggi ultravioletti sono apparsi fin dall’inizio stellestelle E giganteschi buchi neri che accumulano materia ionizzeranno nuovamente questi atomi.

Non sappiamo ancora molto di quello che è successo durante l’era della reionizzazione, ma sappiamo che con il telescopio James Webb e il suo grande specchio che raccoglie fotoni da oggetti deboli e distanti, la nostra conoscenza farà un enorme salto. Ecco perché CEERS_1019 ha ricevuto così tanta attenzione dai ricercatori che utilizzano James-Webb.

Ciò ha portato a un articolo di un team guidato dall’astrofisica Rebecca Larson dell’Università del Texas ad Austin (USA) che può già essere letto su arXiv Pubblicato in Giornale astrofisico.



Jean-Pierre Luminet, direttore della ricerca al CNRS e Françoise Combes, professore al Collège de France, ci parlano dei buchi neri e in particolare dei buchi neri supermassicci nelle galassie che si trovano dietro i nuclei galattici attivi (AGN). © Fondazione Hugot del Collegio di Francia

CEERS_1019, un laboratorio per capire l’origine dei buchi neri supermassicci?

Ora è chiaro che CEERS_1019 contiene già un file Buco nero giganteBuco nero gigante circa 10 milioni di masse solari, più del gigantesco buco nero centrale della Via Lattea, ma questo buco nero ha già reso questa galassia AGN, un nuclei galattici attivinuclei galattici attivi Alcuni esempi sono noti anche come quasar.

Per i ricercatori, CEERS_1019 contiene in realtà il più grande buco nero supermassiccio e il più lontano nucleo galattico attivo conosciuto fino ad oggi.

Larson ei suoi colleghi erano impegnati ad analizzare i dati raccolti per un’ora dai quattro strumenti di JWSTJWST Quando hanno incontrato un risultato sorprendente. Di solito, le galassie che osserviamo hanno emissioni predominanti o in connessione con la formazione di giovani stelle, o per la presenza di AGN. Ma nel caso di CEERS_1019, entrambe le firme erano ugualmente importanti e finora sconosciute.

Nuclei galattici attivi con buchi neri supermassicci molto più grandi che non sono così vecchi come CEERS_1019 sono già noti e in crescita. Quindi sembra che la galassia sia in realtà una specie di Collegamento mancanteCollegamento mancante Tra le prime galassie che si sono formate freneticamente c’erano le stelle e quelle con massicci buchi neri supermassicci.

Quindi è possibile che contengano tracce dell’origine di buchi neri supermassicci che ancora non capiamo. Dovremmo coinvolgere anche stelle massicce all’inizio della reionizzazione o semplicemente a CrollaCrolla In diretta dal mega nuvolenuvole Dalla materia a un gigantesco buco nero o un’altra ipotesi? Nessuno lo sa ancora e il dibattito continua.