Una nuova incredibile immagine dal James Webb Telescope mostra Saturno come mai prima d’ora!

Saturno, come catturato dallo strumento NIRCam del James Webb Space Telescope il 25 giugno 2023. Crediti: NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscareno (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University) Mark Showalter (SETI Institute), Lee Fletcher (Università di Leicester), Heidi Hamill (AURA), J. DePasquale (STScI).

Si osserva la struttura iconica di Saturno in impressionanti nuovi dettagli dal James Webb Space Telescope (JWST), Nella foto evidenziata Caratteristiche inaspettate dell’atmosfera del pianeta.

preso in infrarossi, Questa incredibile immagine cattura gli anelli di Saturno in tutta la loro maestosità. La luce sembra rimbalzare su di loro, brillando sullo sfondo. Questo effetto è dovuto alla specifica lunghezza d’onda dell’infrarosso utilizzata nell’immagine (3,23 micron).

a questa lunghezza d’onda, L’atmosfera ricca di metano di Saturno assorbe quasi tutta la luce solare. Il che significa che le sue linee distintive non sono visibili. Gli anelli non contengono metano e quindi appaiono con la loro consueta luminosità.

Progettato dai ricercatori dell’istituto SETIQuesta nuova osservazione di Saturno non è solo una bella immagine, È anche un test della capacità di JWST di rilevare lune più deboli attorno a Saturno.

Se dai un’occhiata più da vicino alla foto, Potresti essere in grado di individuare tre piccole luci a sinistra del gigante gassoso. Queste sono lune Dione, Encelado e Teti. L’immagine è la prova della capacità del telescopio di monitorare le lune, il che può portare a La scoperta di satelliti finora sconosciuti in orbita attorno a Saturno, Fornire agli scienziati un quadro più completo dell’ambiente attuale del pianeta, così come del suo passato.

Un’immagine di Saturno e di alcune delle sue lune. I singoli episodi sono nominati. Crediti: NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscarino (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Mariam Almotamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Lee Fletcher (University of Leicester), Heidi Hamill ( AURA), J. DePasquale (STScI).

“Siamo molto lieti di vedere il JWST produrre un’immagine così bella, che conferma che anche i nostri dati scientifici più approfonditi hanno prodotto buoni risultati”, ha affermato il dott. Matthew Tiscarino, Principal Investigator, SETI Institute. “Siamo entusiasti di approfondire le profondità delle mostre per vedere quali scoperte ci aspettano”.

Nuovi dettagli sull’atmosfera di Saturno



Sono già state fatte scoperte interessanti, poiché l’immagine ha rivelato ciò che i ricercatori stanno chiamando Caratteristiche inaspettate associate agli aerosol stratosferici ad alta quota nell’atmosfera di Saturno.

Questi includono grandi strutture oscure nell’emisfero settentrionale che sono fuori linea con le latitudini del pianeta. I ricercatori avevano precedentemente individuato caratteristiche simili nell’atmosfera di Giove. Inoltre, Si possono vedere i tipici cambiamenti stagionali, tra cui l’emisfero settentrionale di Saturno in estate e l’emisfero meridionale in inverno.

Questa immagine fa parte di una serie di immagini profonde che gli scienziati useranno per osservare più da vicino gli anelli di Saturno. Nella speranza di definire nuove strutture ad anello. Le esposizioni profonde, non visibili in questa immagine, permettono di studiare gli anelli più fragili del pianeta, che non sono visibili nelle immagini in alto.